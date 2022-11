Esporte Pelo grupo do Brasil na Copa do Catar, Camarões e Sérvia empatam em 3 a 3

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sérvia virou o jogo, mas cedeu o empate Foto: Reprodução/Twitter Sérvia virou o jogo, mas cedeu o empate. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Não faltaram gols na abertura da segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar. Em partida disputada na manhã desta segunda-feira (28), no Estádio Al Janoub, em Al-Wakrah, Camarões e Sérvia empataram em 3 a 3.

Os africanos abriram o placar no começo da partida, com Castelletto, mas levaram a virada na reta final do primeiro tempo, após gols de Pavlovic e Milinkovic-Savic.

No início do segundo tempo, os sérvios marcaram o terceiro, com Mitrovic, e pareciam ter liquidado o duelo. Contudo, os camaroneses não desistiram e buscaram a igualdade, com Aboubakar e Choupo-Moting, para delírio da torcida africana.

Com o resultado, os sérvios estão na lanterna do Grupo do Brasil, com um ponto. Camarões tem a mesma pontuação, mas está em terceiro lugar por causa do saldo de gols.

A Sérvia voltará a campo na sexta-feira (02), às 16h, contra a Suíça. Simultaneamente, Camarões enfrentará a Seleção Brasileira na despedida da primeira fase do Mundial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte