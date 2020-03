Mundo Pelo menos 12% dos infectados pelo coronavírus na Espanha são profissionais da saúde

Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

A doença já matou 1,72 mil pessoas no país Foto: Reprodução

As autoridades da Espanha reconheceram neste domingo (22) que quase 3,5 mil dos 28,5 mil infectados pelo novo coronavírus no país são profissionais da saúde. O número corresponde a 12% do total de casos de Covid-19 no território espanhol.

“Este é um grande problema para o sistema de saúde. É o grupo populacional de maior risco, isso é óbvio, e temos que assumi-lo”, disse Fernando Simón, diretor de emergências sanitárias da Espanha.

A doença já matou 1,72 mil pessoas no país. A rápida disseminação do vírus desafia o sistema de saúde espanhol, que enfrenta uma falta de capacidade de atendimento nas áreas mais afetadas, agravada pelas baixas entre os profissionais da saúde.

