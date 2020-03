O cantor espanhol Plácido Domingo, 79 anos, foi diagnosticado com coronavírus. Ele publicou um comunicado nas suas redes sociais neste domingo (22).

“Sinto que é meu dever moral anunciar que testei positivo para Covid-19, o coronavírus. Minha família e eu estamos todos em auto-isolamento pelo tempo que for considerado clinicamente necessário”, afirmou.

“Peço a todos que sejam extremamente cuidadosos, sigam as diretrizes básicas lavando as mãos com frequência, mantendo pelo menos 2 metros de distância dos outros, fazendo tudo o que puder para impedir a propagação do vírus e, acima de tudo, fique em casa, se puder!”, completou o cantor.

“Juntos, podemos combater esse vírus e interromper a atual crise mundial, para que possamos retornar à nossa vida diária normal em breve. Siga as diretrizes de seu governo local para manter a segurança e proteger não apenas a si mesmos, mas a toda a nossa comunidade”, finalizou.