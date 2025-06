Brasil Pelo menos 13 onças foram vistas em áreas urbanas do Brasil neste ano; veja onde e por quê

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

O crescimento urbano sobre áreas antes rurais ou florestadas é uma das causas apontadas para os encontros com esses felinos. Foto: Reprodução de vídeo O crescimento urbano sobre áreas antes rurais ou florestadas é uma das causas apontadas para os encontros com esses felinos. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

A presença de onças-pintadas e onças-pardas em áreas urbanas têm se tornado cada vez mais comum no Brasil. Somente em 2025, foram registrados ao menos 13 casos de felinos fora de seus habitats naturais. Especialistas apontam que o número pode ser ainda maior, considerando que muitos episódios não chegam ao conhecimento das autoridades ou da imprensa.

Para Rogério Cunha de Paula, coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap), as aparições urbanas nem sempre são percebidas. Ele cita o caso de uma onça monitorada por coleira eletrônica que circulou por dois dias em Foz do Iguaçu (PR) sem que ninguém notasse. “As onças não são bobas para entrar na cidade. Elas acabam entrando sem querer e se perdem”, explicou à Folha de S.Paulo.

O crescimento urbano sobre áreas antes rurais ou florestadas é uma das causas apontadas para os encontros com esses felinos. De acordo com o biólogo, corredores de mata criados por reflorestamento ou projetos paisagísticos também podem levar os animais para dentro dos centros urbanos. A urbanização desordenada e a perda de habitat contribuem para esse cenário.

O primeiro registro de 2025 ocorreu em Gramado, em 21 de março. Uma onça-parda foi filmada andando tranquilamente por uma rua da cidade, localizada na Serra Gaúcha. Poucos dias depois, em 29 de março, uma onça-parda apareceu em um posto de gasolina de Faxinal (PR), no norte do estado, surpreendendo moradores e funcionários durante a tarde.

Corumbá (MS), cidade próxima ao Pantanal, lidera os registros de aparições. No dia 17 de abril, uma onça-pintada foi flagrada caminhando à noite pela rodovia Ramão Gomez. Já em Aquidauana (MS), em 22 de abril, o caso foi trágico: a Polícia Ambiental encontrou partes do corpo do caseiro Jorge Avalo, 60 anos, morto após ataque de uma onça às margens do rio Miranda.

No Espírito Santo, uma onça-parda surpreendeu moradores de Iconha, no sul do estado, ao ser vista em plena rua Muniz Freire por volta das 5h da manhã de 2 de maio. Ela acabou se escondendo em um banheiro de garagem de um prédio. Já em Caçador (SC), no oeste catarinense, uma onça foi registrada por câmeras de segurança cruzando uma rua e assustando dois trabalhadores no dia 7.

Outras cidades do Sudeste também registraram aparições. Em Itapeva (SP), no dia 16 de maio, uma onça-parda foi vista no bairro Jardim Beija-Flor. Um motorista chegou a fotografar o animal antes que ele fugisse. Em Peruíbe (SP), no dia 26, câmeras de um condomínio filmaram uma onça próxima à entrada, perto da Mata Atlântica e da estrada Padre Manuel da Nóbrega.

Araxá (MG) também teve um flagrante em 25 de maio. Uma onça-parda andou pelas ruas do bairro São Geraldo e tentou escalar o portão de um supermercado. No Triângulo Mineiro, em Uberlândia, uma onça foi registrada em 2 de junho pulando o muro de um condomínio e se escondendo no quintal de uma residência da zona sul.

Encerrando a sequência de ocorrências, Corumbá (MS) voltou a aparecer em 23 de maio e 6 de junho com novos registros. No primeiro, uma onça invadiu o quintal de uma casa no bairro Generoso e atacou um cão. No segundo, ao menos duas onças-pintadas foram vistas nas proximidades da área urbana, reforçando o alerta sobre a convivência entre fauna silvestre e expansão urbana descontrolada.

