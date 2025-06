Economia Pix Parcelado é a próxima iniciativa do Banco Central do Brasil

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

A nova funcionalidade deve estar disponível em setembro. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

O Pix Parcelado será a próxima funcionalidade a ser lançada pelo Banco Central (BC), com previsão de entrada em operação a partir de setembro deste ano. A novidade promete padronizar e facilitar a experiência dos usuários que já utilizam serviços oferecidos por empresas privadas, permitindo o parcelamento de compras via Pix com maior transparência e segurança.

Segundo Renato Gomes, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC, o objetivo é garantir uma experiência uniforme para o consumidor, incluindo informações claras sobre o crédito no momento da transação.

A funcionalidade faz parte de uma agenda mais ampla de modernização do sistema de pagamentos, que também inclui o Pix Automático, recém-lançado, o Mecanismo Especial de Devolução (MED) 2.0, o Pix em Garantia e, futuramente, o Pix Internacional.

Pix Automático

Lançado recentemente, o Pix Automático representa um avanço importante ao permitir pagamentos recorrentes — como contas de condomínio, academia, serviços de streaming ou mensalidades escolares — de maneira automática, similar ao débito automático tradicional. A solução foi desenhada para beneficiar tanto pagadores (pessoas físicas e jurídicas) quanto recebedores, com foco em praticidade e redução de custos.

O presidente do BC, Gabriel Galípolo, destacou que a funcionalidade pode beneficiar até 60 milhões de brasileiros que não possuem cartão de crédito, facilitando o acesso a serviços que exigem pagamentos periódicos.

Além disso, o novo sistema traz mais segurança aos usuários ao reduzir riscos como clonagem de cartões. “A pessoa vai poder assinar um serviço e contar com um pagamento automático mais seguro e prático, diretamente pelo Pix”, afirmou Galípolo durante evento na semana passada.

Do ponto de vista das empresas, o Pix Automático tende a diminuir os custos operacionais. Hoje, o débito automático exige parcerias com diversas instituições financeiras. Com o Pix, bastará contratar um único provedor, o que deve ampliar o alcance do serviço e reduzir a inadimplência, segundo o BC.

Rodrigo Caldas de Carvalho Borges, sócio do CBA Advogados, ressalta que a adoção do Pix Automático deve ser gradual e ocorrer inicialmente em setores que já lidam com cobranças recorrentes, como serviços públicos, instituições de ensino e empresas de assinatura. “Trata-se de uma alternativa mais barata e eficiente ao débito automático”, afirmou.

Mais controle

Para os consumidores, o Pix Automático também trará melhorias na experiência de uso. Os clientes poderão autorizar, gerenciar ou cancelar os pagamentos diretamente pelo aplicativo da conta bancária. Antes de cada transação, o banco apresentará os detalhes do pagamento, permitindo conferência de valores e maior controle.

Outras novidades

Além do Pix Parcelado, está previsto para dezembro o lançamento do MED 2.0, mecanismo que permitirá a contestação de transações por meio de autoatendimento em casos de golpes ou fraudes, sem necessidade de contato direto com a instituição financeira. A funcionalidade será obrigatória a partir de fevereiro de 2026.

Entre 2026 e 2027, deve ser implementado o Pix em Garantia, que permitirá a empresas usar recebíveis futuros do Pix como garantia em operações de crédito, o que pode baratear empréstimos para o setor comercial.

Já o Pix Internacional, voltado para facilitar pagamentos entre países, ainda está em fase de estudos. Renato Gomes afirma que há desafios regulatórios significativos e questões de coordenação entre jurisdições, o que impede, por enquanto, a definição de um cronograma para a funcionalidade. (Com informações do Valor Econômico)

Pix Parcelado é a próxima iniciativa do Banco Central do Brasil

