Mundo Pelo menos 606 pessoas morreram no Irã desde o início do conflito com Israel

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Tanto Irã quanto Israel declararam vitória no conflito que durou 12 dias. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pelo menos 606 pessoas foram mortas no Irã desde que Israel lançou o primeiro ataque em 13 de junho, segundo dados do Ministério da Saúde iraniano. Foram 107 vítimas somente na segunda-feira (23). A informação foi divulgada durante uma reunião de crise em Teerã nessa terça-feira (24). O departamento afirmou que 95% dos afetados morreram no local dos ataques, sendo a segunda-feira (23) o dia mais mortal do conflito.

A troca de ataques entre Israel e Irã começou na sexta-feira (13) de madrugada, no horário local, quando o governo israelense lançou uma ofensiva direcionada ao centro do programa nuclear iraniano e aos altos líderes militares do país.

Teerã iniciou a retaliação logo em seguida, aumentando novamente os temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio.

Tanto Irã quanto Israel declararam vitória no conflito que durou 12 dias, em uma tentativa de demonstrar força diante da população e aliados. A trégua começou na madrugada dessa terça-feira (24), em um cessar-fogo costurado com a ajuda dos Estados Unidos e do Catar.

Em um vídeo à nação israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o país obteve uma “vitória histórica” que será lembrada por gerações. Ele disse ainda que Israel precisa completar sua campanha contra o eixo iraniano, derrotando o Hamas e trazendo de volta os reféns mantidos pelo grupo na Faixa de Gaza.

Enquanto isso, as Forças de Defesa de Israel também indicaram que vão voltar seus esforços para a Faixa de Gaza para “desmantelar o regime” imposto pelo Hamas no território palestino.

Já o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, acusou Israel de iniciar a guerra, chamando o rival de “terrorista”. Segundo ele, o conflito foi encerrado com “sucesso” pelo Irã, que teria alcançado uma “grande vitória”.

Além disso, o Comando Militar do Irã divulgou um comunicado na imprensa estatal afirmando que Israel e EUA precisam aprender com os “golpes devastadores” conduzidos contra o território israelense e a base americana no Catar.

A ofensiva entre os dois países começou em 13 de junho, quando Israel bombardeou estruturas nucleares do Irã. Teerã revidou atacando cidades israelenses. Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas.

O conflito escalou com a entrada dos Estados Unidos. No fim de semana, os norte-americanos bombardearam o Irã e disseram ter “obliterado” o programa nuclear do país. Na segunda-feira (23), o Irã respondeu com um ataque à base americana de Al Udeid, no Catar.

A resposta iraniana aos EUA, no entanto, foi considerada fraca pelo governo americano. Além disso, autoridades do Irã ouvidas pela imprensa internacional afirmaram que o país havia comunicado o Catar e os Estados Unidos sobre o ataque com horas de antecedência.

Segundo essas fontes, o objetivo era realizar uma ofensiva simbólica — uma forma de dar satisfação ao público interno sem fechar a porta para uma saída diplomática.

O cessar-fogo entrou em vigor por volta de 1h desta terça-feira, pelo horário de Brasília, segundo o presidente dos EUA, Donald Trump.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/pelo-menos-606-pessoas-morreram-no-ira-desde-inicio-do-conflito-com-israel/

Pelo menos 606 pessoas morreram no Irã desde o início do conflito com Israel

2025-06-24