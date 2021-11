Mundo Pelo menos 61 viajantes da África do Sul testam positivo para o coronavírus na Holanda

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2021

Governo isola os passageiros para descobrir se eles estão infectados com a nova variante do coronavírus, a ômicron Foto: Reprodução Governo isola os passageiros para descobrir se eles estão infectados com a nova variante do coronavírus, a ômicron. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As autoridades de saúde da Holanda disseram que 61 pessoas que chegaram a Amsterdã em dois voos vindos da África do Sul na sexta-feira (26) testaram positivo para a Covid-19. Todos os passageiros vão passar por testes no início deste sábado (27) para descobrir se alguma das infecções é da recém-descoberta variante do coronavírus, a ômicron.

Cerca de 600 passageiros chegaram ao aeroporto de Amsterdã em dois voos da KLM na sexta-feira e enfrentaram longas horas de espera e testes devido a preocupações com a nova mutação do vírus, classificada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como “variante de preocupação”.

“Os viajantes com resultado positivo no teste serão colocados em isolamento em um hotel próximo a Schiphol”, disseram as autoridades de saúde em um comunicado.

“Estamos pesquisando se alguns dos casos são da nova variante de preocupação, a ômicron. Esperamos ter os resultados o mais breve possível”.

O governo holandês proibiu todas as viagens aéreas do sul da África na manhã de sexta-feira. O ministro da Saúde, Hugo de Jonge, determinou que os passageiros que já estavam a caminho da Holanda fossem submetidos a testes e quarentena na chegada ao país.

Passageiros dos dois voos da KLM, vindos da Cidade do Cabo e de Joanesburgo, disseram que ficaram horas esperando na pista. “Aplausos vigorosos pois há um ônibus que veio nos levar … a algum lugar”, tuitou a jornalista do New York Times Stephanie Nolen, passageira do voo vindo de Joanesburgo.

Depois, ela afirmou que seu teste para a Covid-19 deu negativo. “Ônibus para um corredor que chega em uma fila enorme. Eu posso ver testadores de Covid com roupa azul brilhante bem à frente. Ainda sem lanches para os bebês tristes”, acrescentou ela em um segundo tuíte.

Um porta-voz das autoridades de saúde em Kennemerland, a região holandesa que supervisiona Schiphol, disse que os casos positivos estavam sendo analisados ​​por um hospital médico acadêmico para determinar se eles são a nova cepa.

