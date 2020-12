Pelo menos nove suspeitos de participarem do assalto cinematográfico a uma agência do Banco do Brasil em Criciúma (SC), nesta semana, já foram presos.

Na manhã desta quinta-feira (03), dois criminosos foram capturados em Gramado, na Serra Gaúcha. Durante a madrugada, um bandido foi preso em uma casa em Três Cachoeiras, no Litoral Norte gaúcho.

Na tarde de quarta (02), dois homens foram presos em São Leopoldo, no Vale do Sinos, em um viaduto na BR-116. No mesmo dia, outros três foram capturados em Passo de Torres (SC) e uma mulher foi presa em uma casa em São Paulo.

Galpão

Um galpão usado pelos criminosos que assaltaram a agência bancária em Criciúma foi encontrado pela Polícia Militar na quarta-feira. A estrutura fica na cidade vizinha de Içara, a cerca de nove quilômetros de Criciúma.

Resumo da ação dos bandidos: