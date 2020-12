Polícia Homem é preso após matar filho de 2 anos em Garibaldi, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (03), um homem de 39 anos que matou o próprio filho, de 2 anos, no bairro Integração, na zona rural de Garibaldi, na Serra Gaúcha.

O crime ocorreu por volta das 5h. O corpo da criança foi encontrado na casa onde ela morava com o pai. A vítima levou uma facada no peito e depois foi asfixiada com uma sacola.

Segundo testemunhas, o homem teria tido um surto e estava andando pelado pela rua durante a madrugada, quando ocorreu o assassinato. A polícia investiga a motivação do crime, que chocou a população local.

