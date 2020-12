Economia Mais de 80% dos brasileiros pretendem fazer compras de natal em 2020

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Contudo, apesar das dificuldades desse ano, uma pesquisa mostrou que 82% dos brasileiros pretendem sim, fazer compras de natal Foto: Reprodução Contudo, apesar das dificuldades desse ano, uma pesquisa mostrou que 82% dos brasileiros pretendem sim, fazer compras de natal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Não é segredo que o ano de 2020 foi um ano difícil, não apenas para os brasileiros, mas para todas as pessoas, de modo geral.

A pandemia trouxe desafios que acabaram comprometendo a vida financeira de muita gente. Alguns perderam seus empregos, outros sofreram redução salarial e existem ainda, aqueles que tiveram que se reinventar, se aventurando em outros ofícios.

Contudo, apesar das dificuldades desse ano, uma pesquisa mostrou que 82% dos brasileiros pretendem sim, fazer compras de natal.

A pesquisa feita pela empresa de mídia programática Teads, em parceria com a Netquest, mostrou que as pessoas continuam desejando comprar nesse final de ano.

Grande parte dos entrevistados mostraram que desejam realizar suas compras de modo online, ou seja, através do e-commerce. A razão disso é que o e-commerce além de oferecer facilidade para aqueles que não têm tempo de frequentar lojas físicas e filas enormes, ainda contribui para que as pessoas não sejam expostas às aglomerações. O que no caso, é uma preocupação no cenário atual.

Fato é que mesmo em meio às dificuldades, os consumidores brasileiros não perderam o hábito de presentear amigos e familiares no natal. Para muitos, essa é uma forma de terminar o ano de uma maneira mais alegre.

Com isso, muitas empresas de e-commerce são beneficiadas. Para aqueles que ainda não sabem o que e onde comprar, a boa notícia é que existem centenas de lojas brasileiras com bons preços e formas de pagamento atrativas.

Entre elas, a loja Estrela10 que tem chamado a atenção com ofertas para esse natal.

A Estrela10 é confiável. O e-commerce que oferece produtos de departamento tem descontos de até 40% em até 12x sem juros, um grande diferencial para os consumidores nesse fim de ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia