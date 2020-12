Brasil Saiba como colocar broca na furadeira: Conheça os tipos de broca

O profissional que deseja ter um kit completo de ferramentas, necessita de uma boa furadeira. Além de ter vários tipos de broca, cada qual para serviços e materiais diferentes.

Com essa máquina de alto impacto, o indivíduo consegue configurar estruturas, perfurar superfícies variadas e caprichar na obra. Concluímos então que saber como colocar broca na furadeira é indispensável para realizar um bom trabalho, garantir equilíbrio nas tarefas e prevenir acidentes.

Seja você iniciante ou profissional, é hora de tirar suas dúvidas sobre o assunto. Conte com uma ferramenta bem montada e pronta para ajudar na instalação de móveis, quadros, prateleiras e muito mais.

Por que é tão importante colocar a broca certa na furadeira?

Antes de colocar a broca na furadeira e iniciar o serviço, é fundamental escolher a peça certa. Quando isso não acontece, a máquina não funciona adequadamente, além de oportunizar danos à própria furadeira, broca e material.

Existem kits de diferentes de brocas; com especificidades de diâmetro, indicação de estrutura a perfurar e nível de impacto. Portanto, o usuário da ferramenta deve ter noção sobre a broca ideal para o tipo de projeto.

Desse modo, poderá entregar um trabalho produtivo e de qualidade, contando com segurança e ótimo desempenho da furadeira.

Conheça os tipos de broca

Vamos mostrar agora os tipos de broca mais utilizados em obras, reformas e montagens domésticas. Lembre-se que a separação do material vem antes de colocar a mão na massa. Sendo assim, saiba qual peça é a mais indicada para seu serviço.

Broca Serra Copo

É a ferramenta propícia para furos de grandes diâmetros. Mas, não há um único modelo dessa broca. Há serra copo foi desenvolvida para metal, alvenaria, cerâmicas, madeira, porcelanatos e etc.

Seu formato possui um tipo de coroa com dentes em uma base central.

Broca de Três Pontas

Esta broca é a peça-chave para perfurações em madeira com alta performance. Moldada em aço carbono, é super resistente ao aquecimento da resina presente na madeira.

A broca de três pontas serve para trabalhar com todos os tipos de compensados, fórmicas, até madeiras mais pesadas.

Broca Vídea

Ao administrar superfícies de concreto, o profissional ou iniciante precisa saber como colocar e usar a broca vídea na furadeira. Uma vez que ela pode ser usada em concretos, alvenaria, materiais revestidos de mármore, tijolos e etc.

Ela possui um formato de “V” na ponta da ferramenta. Sua função ajuda a limpar possíveis obstruções do concreto. O que é fundamental para cumprir a perfuração.

Broca de Aço Rápido

Indicada para a perfuração de metais, a broca de aço rápido oferece um serviço impecável no corte desses materiais. Também são chamadas de brocas helicoidais, contendo hastes cilíndricas.

Caso sejam peças revestidas de titânio, sua habilidade de corte é potencializada para furar metais sólidos. Como é o caso do aço ou ferro pesado.

Broca Serpentina

Apesar de ter semelhança com a broca de três pontas no processo com madeiras, a broca serpentina é a mais apropriada para manipular madeira úmida.

Outro ponto positivo consiste na adequação do escoamento dos cavacos.

Broca chata

Se o projeto exige furos com diâmetros exatos e sem acabamento fino, a broca chata é a solução. Na própria ferramenta há um sistema que impede os deslizamentos, otimizando sua tração. Outra vantagem é a agilidade que ela oferece.

Como colocar a broca na furadeira

1. Defina a broca compatível

Observe o projeto e estude o local onde serão preparados os furos. Com isso, você saberá qual é a broca compatível para executar a tarefa. Verifique de igual modo a ponta do parafuso. A broca deve possuir um número maior de polegadas, compare.

2. Desconecte a tomada da furadeira

Embora pareça óbvio, é essencial ficar atento se a furadeira não está conectada à rede elétrica. Tenha muita atenção neste momento para prevenir acidentes.

3. Gire o mandril para abrir a ponta

Se você observar a ponta de metal da furadeira, notará que a “brecha” dentada está parcialmente fechada. Esta parte da ferramenta é chamada de mandril, para desobstruí-la, gire-a com firmeza.

Logo após, acomode a broca selecionada até o fundo. E torne a girar para prender a peça na furadeira.

4. Use a chave de mandril para apertar os furos

Ao redor do ponta de metal, são avistados furos pequenos que devem ser manuseados com a chave de mandril. Encaixe a chave em um furo de cada vez e depois aperte com força para colocar a broca na furadeira com segurança.

5. Teste a furadeira e o desempenho da broca

A seguir, deposite a furadeira em uma superfície especialmente plana. Ligue-a na tomada e acione cuidadosamente o gatilho para examinar os movimentos da broca. Caso os giros estejam irregulares e demonstrando vibrações laterais, desligue a máquina e comece novamente o processo para colocar a broca na furadeira.

Repita o procedimento até que a peça esteja completamente fixa e sem apresentar deslizes estranhos para os lados.

