Rio Grande do Sul Passeios mais legais para fazer em Bento Gonçalves

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Se a lista apresenta os passeios mais legais para fazer em Bento Gonçalves, não podemos esquecer das vinícolas Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Se você está procurando os passeios mais legais para fazer em Bento Gonçalves, saiba que o destino é repleto de atrações para todos os gostos! Com isso, podemos dizer que o que não falta por lá são pontos turísticos encantadores para conhecer.

Localizada na famosa Serra Gaúcha, a cidade de Bento Gonçalves oferece paisagens naturais de arrasar. Além dos espaços para crianças, para ter contato direto com a natureza, animais, esportes radicais, vinícolas maravilhosas…

Ah, falando nisso, o Vale dos Vinhedos proporciona momentos deliciosos para incrementar o roteiro de viagem. Separamos as melhores dicas sobre a cidade! Conheça os passeios mais legais para fazer em Bento Gonçalves. Tenha uma experiência inesquecível em uma das principais cidades da Serra Gaúcha!

ROTA RURAL ENCANTOS DE EULÁLIA

No planejamento dos passeios, é importante definir o local de hospedagem, um espaço para ficar. Melhor ainda se o ambiente oferecer boas atrações naturais, apreciação de vinhos, aventuras, pontos de compra, etc. Isto é, o mais próximo possível, a fim de economizar tempo, dinheiro e transporte.

Pensando nisso, a Rota Rural Encantos de Euláia desponta como um ótimo lugar para conhecer. Já que tem pousadas, diversos restaurantes, vinícolas de destaque, parques e sítios, atividades esportivas para crianças e adultos. Sem falar dos encantos naturais sempre à vista.

Não dá para perder!

MARIA FUMAÇA

O passeio de trem na Maria Fumaça é uma oportunidade única!

A viagem leva até duas horas, trazendo programações cheias de diversão através dos grupos folclóricos. Eles ditam as apresentações musicais e de dança do decorrer dos 23 quilômetros de passeio. Tem lazer para crianças, comidas típicas, e para acompanhar, aquele vinho de qualidade. Ou espumante, como preferir.

A locomotiva por si só é um elemento histórico impressionante para visitar. Trata-se de um trem a vapor da década de 50, com vagões charmosos e confortáveis. Entre os passeios mais legais para fazer em Bento Gonçalves está a Maria Fumaça que vai até o município de Carlos Barbosa. Vale ressaltar ser essencial fazer as reservas previamente, podendo escolher de quarta a domingo.

Com exceção de janeiro, julho, novembro e dezembro, em que circula para passeios todos os dias devido a alta temporada.

PARQUE CULTURAL EPOPEIA ITALIANA

Passar pelo Parque Cultural Epopeia Italiana após a Maria Fumaça é praticamente certo. Uma vez que o ingresso para a locomotiva da cidade oferece também a entrada para o lugar.

O parque temático fica ao lado da estação de Bento Gonçalves; apresentando a narrativa dos imigrantes vindos da Itália. Um passeio repleto de conhecimento sobre a região que é impossível não se maravilhar.

PARQUE DE AVENTURAS GASPER

Falando em parques, o Parque de Aventuras Gasper é a parada preferida para quem curte aventuras na natureza. Tem tirolesa, arvorismo, escalada artificial, paintball e rapel; estes são apenas alguns dos passeios mais legais do parque.

O local funciona de segunda a segunda, desde 9h às 18h, de acordo com o clima/tempo. As atividades são pagas, mas possuem preços justos. Vale a pena aproveitar!

O cenário nativo torna o tour ainda mais emocionante, valorizando as fotos e os sorrisos estampados de quem conhece Bento Gonçalves pela primeira vez.

CAMINHOS DAS PEDRAS

Você já ouviu falar na Colônia São Pedro localizada na Serra Gaúcha? O passeio pelos Caminhos das Pedras compõe o trajeto até a Colônia São Pedro, situada a 13 quilômetros do centro de Bento Gonçalves.

Um percurso extraordinário que lembra muito as regiões italianas, especialmente ao Norte da Itália. São diversos moinhos, cantinas, capelas, casas de massa, fazendas com ovelhas, casas de tear e etc. Uma experiência indescritível!

Ao longo do passeio, é possível escolher um ótimo lugar para comer. As dicas gastronômicas ficam por conta dos vinhos artesanais com queijo, massas, iogurtes, doces e muito mais. Obviamente, o mate com chimarrão não pode ficar de fora. E para quem quiser experimentar, tem os produtos feitos com leite de ovelha; excelente pedida.

VINÍCOLAS DE BENTO GONÇALVES

Se a lista apresenta os passeios mais legais para fazer em Bento Gonçalves, não podemos esquecer das vinícolas. O Vale dos Vinhedos é o lugar que mais produz espumantes e vinhos em todo território nacional.

O tour revela as etapas do tratamento das bebidas até o momento de engarrafar e aprontar os selos. É claro que você poderá degustar uma generosa taça e apreciar o aroma inconfundível de vinhos e espumantes. E fique sabendo que nos fins de semana é por conta da casa.

Além disso, há pousadas em algumas vinícolas para viver essa emoção de pertinho. Fique entre os parreirais da Villa Valduga ou da vinícola Villa Michelon, uma delícia de lugar! Depois dessa, vai ser difícil ir embora, viu?

Quer enriquecer ainda mais o seu roteiro pela Serra Gaúcha?

Visite as cidades de Cambará da Serra, Nova Petrópolis e a já citada Carlos Barbosa para “sair do comum”. Além disso, sempre é válido conhecer as atrações de Canela e também de Gramado (com maior número).

