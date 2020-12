Últimas Conheça os erros mais comuns dos turistas quando vão a Orlando: veja como evitá-los

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Com apresentações excepcionais, a região atrai milhares e milhares de turistas anualmente Foto: Disney/Divulgação

Orlando é destino certo para quem gosta de conhecer parques temáticos, cenários hollywoodianos e muita diversão. Com apresentações excepcionais, a região atrai milhares e milhares de turistas anualmente. São muitas atrações imperdíveis para rechear o roteiro de viagem e aumentar a lista de momentos marcantes na vida.

E quando se fala em elaborar uma viagem dos sonhos, fica difícil não pensar na “Terra Mágica”. Mas, o que poderia ser a realização de um desejo, pode render pesadelos devido a erros displicentes.

Com as dicas do portal malaprontaorlando.com.br, aproveite da melhor forma possível tudo o que Orlando pode oferecer. O planejamento bem feito permite desfrutar dos parques temáticos, restaurantes, hospedagem e transporte tranquilamente.

Então, não vamos perder mais tempo! Conheça os erros mais comuns dos turistas quando vão a Orlando: veja como evitá-los.

Querer “gabaritar” Orlando de uma vez

Por mais que exista variedade de cenários e atrações em cada parque, querer gabaritar Orlando de uma vez é uma péssima ideia. Após adquirir ingressos para o parque selecionado, serão encontradas pela frente ao menos 20 alternativas de programas. Lembrando que a Terra Mágica possui parques distintos e em locais separados, ok?

Serão centenas de personagens fascinantes, espetáculos noturnos e diurnos e atrações de arrepiar. Ainda tem as pausas para ir ao banheiro, procurar um lugar para os lanchinhos e etc. Quando menos se espera, o dia termina e, devido a correria para aproveitar tudo, não se curte praticamente nada.

É recomendável optar por conhecer um parque por dia; no máximo dois. Tire fotografias, vislumbre de cada monumento, paisagem e atração. Torne sua experiência mais rica e eficiente.

Não usufruir dos cupons de desconto e “fura-filas”

Os shoppings ficam repletos de turistas na alta temporada por lá, assim como lojas e outlets. E aqueles que não levam os cupons acabam se frustrando por não conseguirem alternativas econômicas. Para conquistar os cupons de desconto, basta pesquisar por eles nos sites de shoppings e lojas. Não perca a chance de trazer lembranças e presentes gastando pouco.

Já os “fura-filas”, passaportes especiais para as atrações em Orlando, podem ser adquiridos em apps dos próprios parques. Além de mapas, portfólio de eventos e etc. Melhor coisa para quem não quer passar um dia inteiro em filas.

Dormir demais

Dormir demais é um erro bem comum quando relaxamos por estar em um lugar aconchegante e revigorante. Porém, ao levantar muito tarde, a preguiça pode atrapalhar os planos do dia, atrasando o roteiro.

Embora seja um momento de descanso, é preciso aproveitar Orlando e todas as suas belezas com sabedoria. Evidentemente, não há necessidade de acordar às 6 horas da manhã. Mas, levantar depois das 9h da manhã, conforme o fuso horário local, é ótima opção para curtir suas férias. Até porque os parques temáticos de Orlando abrem entre às 9h e 10h da manhã.

Comprar ingressos apenas nas bilheterias

A tecnologia veio para facilitar o dia a dia em todos os sentidos, incluindo na compra de ingressos durante a viagem em Orlando. Por outro lado, há quem deixe para adquiri-los apenas nas bilheterias dos parques, perdendo um bom tempo até chegar a vez. Além de abrir mão de possíveis descontos gerados nos aplicativos.

Tome muito cuidado para não cair nesse erro. Economize dinheiro e tempo! Prefira comprar os ingressos de modo online.

Permanecer em grupo durante todo o passeio

Logicamente, é incrível poder compartilhar com amigos e parentes as viagens mais emocionantes. Fotografar todo mundo unido perante as imagens mais exuberantes de Orlando é uma verdadeira honra.

Mas, é essencial observar a diferença de preferências, estilos, ritmo e idades entre as pessoas do grupo. As opiniões diferentes, assim como os debates, podem gastar muito tempo e atrapalhar o passeio. Sem falar na frustração de alguns que precisam desistir de suas escolhas para atender aos outros.

Então, uma dica para evitar esse problema é conversar antes de começar a jornada. Identificar os horários, marcar pontos de encontro, hora do almoço ou lanche e partir rumo a aventura!

Pecar na escolha do figurino

Com o roteiro em mãos, os turistas se sentem prontos para começar o dia na Terra Mágica. A partir disso, cometem um erro comum que pode comprometer todo o planejamento: pecar na escolha do figurino.

Sabendo que percorrerão vários caminhos, com um longo dia de lazer pela frente e diversos tipos de atração, querem caprichar no figurino e nos adereços. Esquecendo-se por um instante que a melhor opção seria escolher itens confortáveis para vestir. Isto é, que não gerassem incômodos ou feridas.

A fim de evitar esse equívoco, é aconselhável aproveitar o passeio de modo confortável. Optando pelo tênis, roupas leves e mochila enxuta; um casaco leve, echarpe e/ou capa de chuva para caso o tempo mude.

