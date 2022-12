Economia Pelo segundo mês seguido, o Brasil registra recorde de produção de petróleo e gás natural

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Produção nacional ficou acima da marca de 4 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/dia) em outubro e setembro Foto: Reprodução Produção nacional ficou acima da marca de 4 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/dia) em outubro e setembro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pelo segundo mês seguido, o Brasil registrou recorde de produção nacional de petróleo e gás natural e ficou acima da marca de 4 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/dia), de acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Número que só havia sido alcançado em janeiro de 2020.

Em outubro de 2022, a produção foi de 4,18 milhões de barris de petróleo por dia (boe/d), sendo 3,24 milhões de barris/dia (bbl/d) de petróleo e 148,7 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d) de gás natural. Em setembro, o número da produção de barris foi de 4,04 milhões. Um variação mensal de 3,27% e um aumento de 15,9% na comparação com outubro de 2021, quando o País produziu 3,60 milhões de boe/dia.

As informações são do Painel Dinâmico de Produção de petróleo e Gás Natural. Ainda de acordo com a agência, a produção no Pré-sal aumentou 4,75% em relação a setembro de 2022 e alcançou 3,14 milhões boe/d, representando 75,18% do total nacional e a produção nos contratos de partilha da produção teve um aumento de 18%, atingindo 995,2 mil boe/d, representando 23,8% do total do país;

O aumento foi impulsionado pela produção das plataformas P-77, FPSO Guanabara e FPSO Pioneiro de Libra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia