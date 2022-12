Rio Grande do Sul Doze novos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região tomam posse nesta segunda

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Com os novos magistrados, o tribunal passa a contar com 39 desembargadores Foto: TRF-4/Divulgação Com os novos magistrados, o tribunal passa a contar com 39 desembargadores. (Foto: TRF-4/Divulgação) Foto: TRF-4/Divulgação

Os 12 novos desembargadores do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) tomam posse nesta segunda-feira (12). A cerimônia acontece às 16h, no plenário da Corte, em Porto Alegre. Com os novos magistrados, o tribunal passa a contar com 39 desembargadores.

A ampliação do número de magistrados, que tem por objetivo desafogar os Tribunais Regionais Federais, foi estabelecida pela Lei nº 14.253/21, que transformou cargos vagos de juiz federal substituto no quadro permanente da Justiça Federal em cargos de desembargador.

Com os novos integrantes, o TRF-4 passa a contar com 12 turmas formadas por três desembargadores cada, sendo duas instaladas em Curitiba (PR), duas em Florianópolis (SC) e as restantes na sede da Corte, na Capital gaúcha.

Os novos desembargadores são os juízes de carreira Alexandre Gonçalves Lippel, Altair Antônio Gregório, Eduardo Vandré Oliveira Lima Garcia, Eliana Paggiarin Marinho, Gisele Lemke, Hermes Siedler da Conceição Júnior, Loraci Flores de Lima, Luiz Antônio Bonat , Marcelo De Nardi e Marcelo Malucelli.

Na vaga destinada ao Ministério Público Federal, foi nomeado o procurador regional da República Ângelo Roberto Ilha da Silva. Na vaga reservada para a advocacia, foi nomeada Ana Cristina Blasi.

