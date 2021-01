Rio Grande do Sul Pelotas inaugura 10 novos leitos de UTI no Hospital Universitário

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

Pelotas recebeu nesta segunda-feira (18) mais 10 vagas de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) adulto no Hospital Universitário São Francisco de Paula, como parte do enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Estado. Os leitos são para uso exclusivo de pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado da doença, e estão disponíveis à população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

Representando o governo do Estado, a secretária adjunta da Saúde em exercício, Ana Costa, disse que “a união de esforços entre os entes públicos e os prestadores de serviços realmente faz diferença na vida da população gaúcha”. Ana ainda ressaltou que o governo do Estado disponibilizou equipamentos hospitalares, como respiradores, para que a abertura desses novos leitos fosse possível, além de todo o trâmite no Ministério da Saúde. “Hoje é um dia simbólico. Temos a vacina e temos melhor assistência para aqueles que ainda assim precisarem, uma vez que a vacinação será realizada gradualmente”, acrescentou.

A abertura desses leitos faz parte do processo de reforço da assistência hospitalar do Estado, que, neste início de 2021, deve disponibilizar 100 novas vagas ou reaberturas de leitos de UTI, além de mais 68 leitos de retaguarda, para serem usados de acordo com a demanda. Já foram abertos, na última semana, 10 leitos no Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, e o mesmo número no Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta.

Em todo o RS, com a abertura ou reativação de leitos de UTI SUS mais os de retaguarda, a ampliação na estrutura de internação de pacientes graves já alcança 115% – de 933 em março para 2.018 em janeiro.

A região Covid de Pelotas conta com 136 leitos de UTI pelo SUS e outros 27 privados, os quais se encontravam, nesta segunda-feira, com 87,1% de taxa de ocupação. Esses leitos estão distribuídos em 20 hospitais. O número de leitos total contando com os abertos nesta segunda deve ser atualizado em breve.

