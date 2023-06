Saúde Pequenas quantidades de álcool reduzem estresse no cérebro e beneficiam o coração

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

Pesquisadores alertam: consumo de álcool também está relacionado ao risco de câncer. (Foto: Reprodução)

Um grupo de pesquisadores diz que pode ser explicado por que beber pequenas quantidades de álcool beneficia o coração e como seu principal efeito decorre não de mudanças no sangue – como os cientistas inicialmente acreditavam – mas de suas repercussões no cérebro.

No entanto, como o álcool também aumenta o risco de câncer, não importa o quanto seja ingerido, os pesquisadores esclarecem que não aconselham as pessoas a consumi-lo. Em vez disso, entender esse mecanismo pode indicar maneiras mais saudáveis de colher o mesmo benefício, como exercícios ou meditação.

Durante décadas, grandes estudos epidemiológicos mostraram que pessoas que consomem quantidades moderadas de álcool – menos de um drinque por dia para mulheres e um a dois drinques por dia para homens – têm menor risco de sofrer eventos cardiovasculares graves, como ataques cardíacos e acidente vascular cerebral (AVC), em comparação com pessoas que se abstêm de álcool e em relação aos que bebem mais.

No entanto, os cientistas nunca conseguiram descobrir exatamente por que isso ocorre. O álcool parece aumentar os níveis de colesterol “bom”, conhecido como HDL, e os bebedores têm níveis mais baixos de uma proteína pegajosa chamada fibrinogênio no sangue, o que pode reduzir o risco de coágulos perigosos. Além disso, em pequenas quantidades, o álcool pode aumentar a sensibilidade à insulina. Mas isso não parece explicar totalmente o benefício.

Assim, uma equipe de cardiologistas em Boston decidiu procurar pistas em outro lugar: no cérebro.

O Dr. Ahmed Tawakol, autor principal do estudo e codiretor do Centro de Pesquisa de Imagens Cardiovasculares do Hospital Geral de Massachusetts, observou que depois de beber um pouco de álcool, antes de sentir o “buzz”, há uma sensação de relaxamento.

“Se pensarmos no álcool a curto prazo, o primeiro efeito que ocorre é uma resposta um tanto desestressante”, disse ele.

Para o estudo, Tawakol e sua equipe analisaram os hábitos de consumo de milhares de pessoas inscritas no Mass General Brigham Biobank. Eles descobriram que aqueles que bebiam entre um e 14 drinques por semana eram menos propensos a ter um ataque cardíaco ou AVC do que aqueles que bebiam menos de um drinque por semana, mesmo depois de ajustar a genética, fatores de estilo de vida e outras condições de risco.

Eles também analisaram varreduras cerebrais de centenas dessas pessoas e descobriram que bebedores leves ou moderados tinham menos respostas ao estresse na amígdala, a parte do cérebro que processa medo e ameaças, bem como menos ataques cardíacos e derrames.

“Descobrimos que as alterações cerebrais em bebedores leves a moderados foram responsáveis por uma parte significativa dos efeitos protetores cardíacos”, disse Tawakol.

Os benefícios foram especialmente prevalentes entre pessoas com histórico de ansiedade.

“O álcool foi duas vezes mais eficaz na redução de eventos cardíacos adversos graves entre pessoas com estresse e ansiedade”, disse Tawakol. “Foi de 20% na maioria dos pacientes, mas uma redução de risco relativo de 40% entre os indivíduos com ansiedade prévia”.

Tawakol estuda a chamada rede neural do estresse, centrada na parte do cérebro conhecida como amígdala. Quando a amígdala fica superexcitada, ela ativa o sistema nervoso simpático, preparando o corpo para uma resposta de luta ou fuga. Isso faz com que a pressão arterial e a inflamação aumentem. Certos neurônios também disparam no processo, comandando a medula óssea a liberar mais células pró-inflamatórias.

O sistema endócrino entra em ação e bombeia o cortisol, que diz ao corpo para armazenar gordura, aumentando o risco de diabetes e pressão alta. Também secreta adrenalina e aumenta ainda mais a pressão sanguínea. Com o tempo, essa cascata de efeitos pode aumentar o risco de ataques cardíacos e AVC.

De acordo com Tawakol, os exames cerebrais daqueles que consomem álcool de forma leve mostraram muito menos atividade da amígdala do que os não bebem e aqueles que bebem muito, mesmo que eles tivessem jejuado antes dos exames, então eles não tinham álcool no organismo.

No entanto, os pesquisadores descobriram que qualquer quantidade de álcool aumenta o risco de câncer, por isso é importante encontrar métodos alternativos para reduzir o estresse. Dois bons candidatos para substituir o consumo leve de álcool para reduzir o estresse são meditação e exercícios, disse ele. Um dia também poderá haver uma pílula que reduza os efeitos do estresse no corpo.

