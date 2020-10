Geral Pequeno asteroide cai no Ceará e assusta moradores da região

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Um satélite geoestacionário meteorológico registrou o fenômeno. (Foto: Divulgação/Bramon)

Um pequeno asteroide caiu na manhã de sábado (10) na região do Maciço do Baturité, no Ceará. O barulho forte e alto assustou moradores de Baturité, Redenção, Pacoti, Mulungu, Palmácia e Guaramiranga.

Segundo relato do astrônomo Lauriston Trindade, da Bramon (Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros), o objeto foi avistado ao sul de Fortaleza, próximo da região do Maciço, onde se deslocou no sentido Noroeste.

“Houve uma forte explosão por volta das 6h50 da manhã, quando vários moradores da região escutaram essa explosão. Acreditamos que seja um pequeno asteroide que entrou na atmosfera da Terra sobre o Maciço de Baturité. Nós da Bramon estamos levantando mais dados, temos algumas imagens de satélite, que registram a extensão deste fenômeno. Estamos tentando coletar mais relatos e vídeos para tentar determinar a trajetória”, afirmou.

O professor de astronomia Romário Fernandes afirmou para o portal de notícias G1 que um satélite geoestacionário meteorológico registrou o fenômeno.

“Há um satélite que está centenas de quilômetros acima da Terra e ele é um satélite geoestacionário meteorológico de monitoramento climático. Ele fica orbitando a Terra regularmente para outros fins. E ele capturou esse registro. Esse azul (indicado na imagem) é um indicativo do fenômeno luminoso, a explosão que aconteceu por volta das 6h50 na região”, explica.

Para o astrônomo Lauriston Trindade, o tamanho e o impacto do objeto confirmam que se trata de um asteroide.

“A partir de um metro de diâmetro já é considerado oficialmente um asteroide. A gente vai tentar calcular a massa dele porque existem estações de infrassom pelo mundo que podem ter registrado também esse som. Foi um pequeno asteroide, a gente tem convicção pela magnitude, pelo poder que ele teve, de que se trata de um objeto relativamente grandinho”, avaliou Trindade.

Alguns moradores do Maciço, como o analista de contas a pagar Dyonatham Maciel, ficaram impressionados como volume do som escutado. “Todo mundo assustado. Uns dizem que foi queda de avião, uns acham que foi meteoro. Foram dois estrondos. Parecia trovão, pensei que ia chover”, descreveu Dyonatham que mora em Baturité.

Outros relatos também surgiram na região. “Foi um barulho muito parecido com o de um trovão. Pancada seca. Durou uns três a quatro segundos. Balançou as portas do quarto onde estava”, contou o radialista Delano Holanda, que mora em Pacoti. Já a vendedor Gabriel Orlando da Silva pensou que era um acidente aéreo. “Parecia uma queda de avião ou algo parecido”. Teve gente que pensou se tratar de um terremoto. “Percebi a casa tremer. Uma forte vibração”, disse o comerciante Renato Nunes Sampaio.

Embora moradores também narrarem a sensação de tremor, o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte informou que nenhum tremor de terra foi identificado na região naquela manhã. As informações são do portal de notícias G1.

