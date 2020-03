Mundo Pequim impõe quarentena a quem chegar de Itália, Irã, Japão e Coreia do Sul

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

China concentra quase 95% de todas as mortes causadas pelo Covid-19 Foto: Reprodução China concentra quase 95% de todas as mortes causadas pelo Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo da China informou nesta terça-feira (03) que pessoas que chegarem à capital Pequim vindos de Itália, Irã, Japão e Coreia do Sul terão de ficar por 14 dias em quarentena, segundo a agência de notícias Reuters.

Duas províncias do país, Xangai e Guangdong, já haviam imposto uma quarentena semelhante. A preocupação do governo é uma reintrodução do vírus no país.

Sete casos divulgados nesta terça-feira correspondem a pessoas que regressaram da Itália.

A China é o epicentro da epidemia do Coronavírus. Até esta terça-feira, há cerca de 3.120 mortes, e a grande maioria (94,5%) aconteceram no país. O número de novos infectados na China, no entanto, tem crescido a um ritmo mais lento que no resto do mundo. Na segunda-feira (02), as novas notificações foram nove vezes maiores fora da China do que no país.

A China continental registrou nesta terça-feira 125 novos casos do coronavírus Covid-19, o número diário mais baixo desde 21 de janeiro, anunciaram as autoridades de saúde. O Covid-19 causou ainda 31 mortes nesta terça-feira, todos na província de Hubei, o que eleva o número total de óbitos no país a 2.943 desde o início da epidemia.

Há vários dias a epidemia parece perder força na China, onde foram impostas severas medidas de quarentena envolvendo mais de 50 milhões de pessoas. Mas as autoridades assinalaram que dos 125 novos casos, 11 foram registrados fora de Hubei, o número mais elevado em cinco dias.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo

Deixe seu comentário