Mundo Papa Francisco não tem coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Por causa de resfriado, pontífice cancelou agenda na semana passada. Itália enfrenta surto de Covid-19 Foto: Reprodução Por causa de resfriado, pontífice cancelou agenda na semana passada. Itália enfrenta surto de Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O teste do papa Francisco para o novo coronavírus deu negativo, informou nesta terça-feira (03) a imprensa italiana.

Na semana passada, o pontífice de 83 anos cancelou uma missa e algumas audiências por causa de uma “leve indisposição”. No domingo (1º), ele fez a sua primeira aparição pública e afirmou que estava resfriado. Durante oração do Angelus, oficiada na Praça de São Pedro pela janela do Palácio Apostólico, ele teve dois acessos de tosse.

Por causa do resfriado, ele desistiu de participar do retiro quaresmal de seis dias em Ariccia, ao sul de Roma. Essa foi a primeira vez que o líder católico perde esse retiro desde sua eleição em março de 2013.

Na missa de Quarta-Feira de Cinzas em Roma, o papa foi visto tossindo e espirrando. Na quinta, ele deixou de participar de uma missa na basílica de São João de Latrão. O motivo informado pelo Vaticano foi uma “leve indisposição”. Na sexta, ele suspendeu audiências que estavam previstas.

O afastamento do pontífice de suas atividades acontece em um momento em que a Itália enfrenta um surto de contaminações pelo Covid-19. Na sexta-feira (27), em meio às especulações de que Francisco tivesse sido contaminado, o porta-voz Matteo Bruni já tinha negado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo

Deixe seu comentário