Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

O Departamento de Comércio da capital da China, Pequim, recomendou aos importadores que evitem alimentos congelados de países que enfrentam surtos graves do novo coronavírus, após casos de produtos importados que mostraram resquícios do vírus ao chegar na China, incluindo alimentos originários do Brasil.

“A alfândega e autoridades detectaram repetidamente o novo coronavírus em alimentos importados congelados”, disse o Departamento de Comércio Municipal de Pequim em um comunicado emitido para empresas importadoras.

O órgão sugeriu aos importadores que monitorem atentamente a situação de pandemia no exterior e “evitem proativamente a importação de alimentos da cadeia de frio de áreas fortemente atingidas pelo coronavírus” e façam planos alternativos para as importações.

O Departamento de Comércio também pediu às empresas para melhorar seus mecanismos de alerta e relatório e informar as autoridades rapidamente se produtos testarem positivo para o vírus que causa a Covid-19.

A China não relatou nenhuma infecção local do novo coronavírus por mais de um mês, mas recentemente detectou o vírus na embalagem de produtos importados que chegaram à província de Jilin e à cidade de Qingdao. Como medida de precaução, o país asiático suspendeu neste mês as importações de alguns produtos congelados do Brasil, Indonésia e Rússia por uma semana ou mais.

