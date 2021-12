O levantamento aponta que o percentual de notas mais altas de redação é menor entre os candidatos que se declararam indígenas, pretos e pardos. Ele é mais expressivo entre candidatos que se declararam brancos ou que não declararam a raça.

O Enem 2020 registrou 14.159 provas de redação de candidatos indígenas. Nesse grupo, 282 pessoas (1,99% em relação ao total) tiveram nota de redação igual ou superior a 900. Na comparação com 2019, o crescimento do índice das notas mais altas foi de 0,71 ponto percentual.

No grupo de candidatos que se declararam pardos, 1.206.123 fizeram a redação em 2020 e 62.197 deles (5,15%) tiraram ao menos 900. Houve crescimento de 1,74 ponto percentual no grupo de notas mais altas na comparação com 2019.

Entre 1.019.144 candidatos brancos que fizeram a redação do Enem de 2020, 101.187 (9,92%) tiraram no mínimo 900. Na comparação com o ano anterior, houve variação positiva de 3,22 pontos percentuais no grupo de participantes com notas mais altas.

Ainda no Enem de 2020, 51.356 candidatos que não declararam raça fizeram a redação. Nesse grupo, 3.989 (7,76%) tiraram nota igual ou acima de 900, o que representa um avanço de 2,5 pontos percentuais sobre a edição anterior.

No primeiro Enem da pandemia, houve queda de 29,2% no total de provas de redação entregues. O número total passou de 3.779.455, em 2019, para 2.674.936, em 2020.