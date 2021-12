Agro Safra de grãos 2021/2022 tem expectativa recorde, diz ministra da Agricultura

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











"São vários aspectos que contribuíram para que o produtor rural produzisse cada vez mais", afirmou Tereza Cristina Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil "São vários aspectos que contribuíram para que o produtor rural produzisse cada vez mais", afirmou Tereza Cristina. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A safra de grãos 2021/2022 no Brasil pode chegar a 291 milhões de toneladas, afirmou a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

“São vários aspectos que contribuíram para que o produtor rural produzisse cada vez mais. Temos aí a expectativa e a estimativa de uma safra recorde, não só com aumento de área, mas também com aumento da produção, da produtividade. Essa é uma estimativa boa”, declarou a ministra nesta terça-feira (28).

Segundo ela, os números podem flutuar um pouco para mais ou para menos, dependendo da situação das chuvas no País. “Por enquanto, temos boas perspectivas. Temos um pouquinho de seca, muito pontual, no Rio Grande do Sul, no Paraná e no meu Estado, Mato Grosso do Sul. No resto do País, vem acontecendo muito bem”, declarou Tereza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro