Bolsonaro convoca a esquerda a fazer um panelaço para "comemorar três anos sem corrupção" no Brasil

28 de dezembro de 2021

O presidente viajou a Santa Catarina, onde passará o Ano-Novo.

O presidente Jair Bolsonaro convocou a esquerda a fazer um panelaço na sexta-feira (31), durante o seu pronunciamento de fim de ano em cadeia nacional de rádio e TV, para “comemorar três anos sem corrupção” no Brasil.

“Gravei para o fim de ano uma mensagem. Então, já convoco o pessoal da esquerda para fazer um super panelaço para comemorar três anos sem corrupção. Deve ser isso que está incomodando muito a esquerda no Brasil. Então, dia 31, um panelaço da esquerda para comemorar três anos de Jair Bolsonaro sem corrupção”, declarou o presidente em entrevista em Santa Catarina, onde passará o Ano-Novo com a família.

Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Navegantes, no Litoral Norte catarinense, na tarde de segunda-feira. Depois, acompanhado da primeira-dama Michelle, ele pegou um helicóptero até São Francisco do Sul, onde foi recebido por apoiadores. Bolsonaro está hospedado no Forte Marechal Luz, no município. O local é administrado pela 5ª Divisão do Exército Brasileiro.

