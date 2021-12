“Os Estados Unidos esperam se comprometer com um diálogo com a Rússia”, disse um porta-voz do órgão. Um encontro entre a Rússia e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) pode acontecer em 12 de janeiro, seguido por uma reunião entre a Rússia e a Osce (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa), que também tem os EUA como integrante, completou a fonte. “A Rússia poderá colocar suas preocupações sobre a mesa, e nós poderemos colocar as nossas, particularmente em relação às atividades da Rússia”, disse.