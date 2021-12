Porto Alegre Novas linhas de ônibus que ligam bairros de Porto Alegre à orla do Guaíba transportaram mais de 1.600 passageiros no fim de semana

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As linhas atenderão os principais eixos de circulação do transporte coletivo de Porto Alegre. Foto: Divulgação São 37 viagens entre 13h40min e 20h40min aos sábados, domingos e feriados. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Inauguradas no dia de Natal (25), as seis linhas especiais de ônibus que ligam bairros distantes da área central de Porto Alegre até a orla do Guaíba durante os fins de semana e feriados transportaram 805 pessoas no sábado e 859 no domingo, totalizando 1.664 passageiros. São 37 viagens de ida ou volta, no período das 13h40min às 20h40min.

A ampliação de alternativas para quem deseja ir até a orla ou sair da região para outras áreas mais distantes na cidade está inserida em uma série de medidas colocadas em prática nas últimas semanas para dar conta da demanda de passageiros. Horários e itinerários podem ser conferidos em link no site portoalegre.rs.gov.br ou por meio de aplicativos

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a novidade tem por objetivo aproximar os moradores do Extremo Sul, Leste e Norte ao mais novo “cartão postal” da capital gaúcha, com todas as suas opções de esporte e lazer.

Os itinerários têm as seguintes denominações: “O 171” (Orla Ponta Grossa/Serraria), “O 210” (Orla/Restinga Nova), “O 398” (Orla/Pinheiro), “O 491” (Orla/Passo Dorneles), “O 627” (Orla/Agostinho) e “O 662” (Orla/Rubem Berta).

“Os moradores antes levavam até duas horas para se deslocar até a área central da cidade e, para isso, pagavam uma passagem e meia ou mesmo duas, mas agora levam entre 50 e 60 minutos, com apenas um passe”, ressalta a administração municipal em seu site prefeitura.poa.br.

Resumo das linhas

As viagens atendem cada bairro com um intervalo de duas horas entre si. E os itinerários contemplam as principais avenidas de circulação do transporte coletivo na capital gaúcha.

Isso inclui as avenidas Assis Brasil, Farrapos, Baltazar de Oliveira Garcia, Bento Gonçalves, Osvaldo Aranha, Protásio Alves, João Pessoa, Azenha, Cavalhada, Juca Batista, Edgar Pires de Castro, João Antônio da Silveira, Wenceslau Escobar e Coronel Marcos, além das estradas da Serraria, Ponta Grossa e João de Oliveira Remião/Rodovia do Trabalhador).

– “O 171” (Orla-Ponta Grossa-Serraria): saídas da Ponta Grossa às 14h, 16h e 18h, com retorno a partir da orla do Guaíba às 15h, 17h e 19h.

– “O 210” (Orla-Restinga Nova): itinerários a partir da Restinga Nova às 15h, 17h e 19h, com saídas da orla do Guaíba às são 16h, 18h e 20h.

– “O 398” (Orla-Pinheiro): embarques na parada 21 da Lomba do Pinheiro às 15h20min, 17h20min e 19h20min, com retorno a partir da orla do Guaíba às 16h20min, 18h20min e 20h20min.

– “O 491” (Orla-Passo Dorneles): horários de partida no Passo Dorneles às 14h20min, 16h20min e 12h20min, com embarques de volta na orla do Guaíba às 15h20min, 17h20min e 19h20min.

– “O 627” (Orla-Agostinho): coletivos saindo do terminal Parque dos Maias às 13h40min, 15h40min, 17h40min e 19h40min, com trajeto inverso às 14h40min, 16h40min, 18h40min e 20h40min.

– “O 662” (Orla-Rubem Berta): partidas do Rubem Berta às 14h40min e 16h40min, com retorno da orla do Guaíba para o bairro às 15h40min, 17h40min e 19h40min.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre