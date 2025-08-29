Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Geral Percepção negativa sobre o rumo do Brasil cai 4 pontos e empata com os Estados Unidos, que têm alta de 6 em um mês

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Os presidentes Lula e Trump. O Brasil igualou os Estados Unidos no percentual populacional que acredita que o país vai na direção errada. (Foto: Reprodução)

O Brasil igualou os Estados Unidos no percentual populacional que acredita que o país vai na direção errada, após uma melhora mensal de 4 pontos percentuais. Em movimento oposto, a avaliação positiva americana caiu no período, o que resultou em um crescimento de 6 pontos no grupo que vê a nação em caminho desfavorável. É o que mostra o relatório de agosto da pesquisa “What worries the world”, do instituto Ipsos. O total registrado em ambos os países está próximo da média global de 63%.

De acordo com informações do jornal O Globo, conhecedores da história da política externa brasileira e do elo bicentenário entre Brasil e Estados Unidos afirmam, sem titubear, que o momento atual é o mais crítico de uma relação bilateral que acumula crises. Apontam ainda que jamais houve uma ingerência tão escancarada dos americanos na política doméstica brasileira como agora, sob a batuta de Donald Trump. Entre os componentes que conferem peculiaridade à crise vigente está a falta de canal entre Planalto e Casa Branca.

No contexto brasileiro, a pesquisa mostra que as maiores preocupações da população continuam ancoradas em problemas sociais e estruturais do país, com pouca variação na comparação com julho. São elas: crime e violência (42%, alta de 1 ponto percentual em relação ao mês anterior), pobreza e desigualdade social (35%, queda de 1 ponto percentual), saúde (34%, queda de 3 pontos percentuais), corrupção financeira/política (33%, alta de 1 ponto percentual) e impostos (31%, alta de 3 pontos percentuais).

Temor com impostos

No caso do temor com impostos, houve uma alta de sete pontos percentuais na comparação com o mesmo mês do ano passado. A Ipsos aponta que debates públicos sobre reforma tributária, notícias sobre elevação de tributos ou percepções de maior pressão fiscal tendem a aumentar a sensibilidade do público à pauta e podem explicar a movimentação.

“Também houve ampla cobertura na imprensa sobre medidas tarifárias entre países, inclusive o famigerado ‘tarifaço’ de 50% em determinadas linhas de produtos realizados pelos Estados Unidos. Quando os temas são muito noticiados, como costumamos observar nos monitoramentos da pesquisa, sabemos que aumentam a visibilidade da pauta para a população e nesse caso das tarifas, faz crescer a percepção de que as pressões tributárias atingirão diretamente não só o mercado, mas também os consumidores”, destaca Marcos Calliari, CEO da Ipsos.

Nos Estados Unidos, por sua vez, os temas econômicos lideram entre os tópicos que mais despertam temor na população, com a inflação (38%, alta de 3 pontos percentuais) encabeçando por mais um mês o ranking americano. A corrupção financeira/política (27%, aumento de 4 pontos percentuais) segue em segundo lugar, “em alta desde que as medidas polêmicas do presidente norte-americano passaram a despertar desconfiança de uma parcela significativa do eleitorado”, avalia Calliari. Já a preocupação com a área da saúde volta ao pódio, com 25%, um crescimento de 6 pontos percentuais somente no último mês.

A pesquisa “What worries the world” foi realizada por meio de um painel on-line aplicado a 25,177 pessoas de 29 países, no período entre 25 de julho e 8 de agosto. No Brasil, foram cerca de mil respondentes entre 16 e 74 anos.

O Ipsos pondera que, no país, a amostra não corresponde necessariamente a um retrato da população brasileira, mas sim a uma parcela mais “conectada”, mais concentrada em centros urbanos e com poder aquisitivo e nível educacional mais elevados do que a média nacional. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Geral

Liminar obriga redes sociais a não admitir crianças influencers sem autorização judicial
https://www.osul.com.br/percepcao-negativa-sobre-o-rumo-do-brasil-cai-4-pontos-e-empata-com-os-estados-unidos-que-tem-alta-de-6-em-um-mes/ Percepção negativa sobre o rumo do Brasil cai 4 pontos e empata com os Estados Unidos, que têm alta de 6 em um mês 2025-08-29
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda
Rio Grande do Sul Para minimizar os efeitos da estiagem, Defesa Civil gaúcha realiza a instalação de 77 cisternas no Estado
Política Supremo determina retirada da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado mais uma feira para adoção de cães e gatos
Política Lula afirma que não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Tenho coisa melhor para fazer”
Economia Bolsa brasileira fecha em patamar recorde; dólar sobe a R$ 5,42
Política Tarcísio minimiza crítica de Lula sobre vínculo com Bolsonaro e defende ex-presidente
Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul
Brasil Orçamento 2026: salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano
Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro “não pode exercer” mandato dos Estados Unidos e revela conversa com o presidente da Câmara
Pode te interessar

Geral Liminar obriga redes sociais a não admitir crianças influencers sem autorização judicial

Geral Donald Trump abandona o livre mercado e adota o estatismo chinês misturado com o populismo latino-americano

Geral Operação investiga combustíveis adulterados com 90% de metanol

Geral Governo Trump demite diretora que questionou políticas antivacina