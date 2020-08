Uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro dormita na sua gaveta no Palácio: acabar com o indulto a detentos em datas especiais. (Foto: Marcello Casal Jr./Abr)

A Polícia Federal e o MP Federal investigam se o apartamento de US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões) em Nova York que Dario Messer vai devolver à Justiça, em acordo de delação premiada homologado, seria de um ex-todo poderoso político cliente no Brasil, e que está em nome do doleiro. A excelência chegou a abrir negócio para a esposa no coração de Manhattan, que durou poucos anos.

Cadê?

Uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro dormita na sua gaveta no Palácio: acabar com o indulto a detentos em datas especiais. Não há interesse nisso até agora.

É que…

… só para relatar um caso, pertinente: o estuprador da menina K., 10 anos, que a engravidou, foi beneficiado em 2013 pela famigerada “saidinha” da cadeia. E fugiu.

Campanha vem aí

Uma penca de candidatos do PRTB desembarca em Brasília em setembro. Vão posar ao lado do vice-presidente General Mourão, para fotos e depoimentos dele em vídeos.

Polêmica

Religiosos revoltados com o aborto legal realizado na menina K. citam que haveria chance de salvar o feto de 5 meses. Lembram caso de grávida de 10 anos que deu à luz em cesariano no Acre, em abril deste ano. Mas não foi por estupro.

Bisturi parlamentar

A bancada cristã no Congresso Nacional e em Pernambuco se mobiliza para cobrar do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Marco Aurélio (PRTB), que requeira de volta à Casa o médico concursado que tratou do aborto da menina. Ele está cedido ao hospital do Recife onde foi realizado o procedimento.

Sesta oficial

Ministros e auxiliares que embarcam com o presidente Bolsonaro apostam nas viagens de avião para tocar em assuntos os mais diversos. Mas a frustração é grande. Bolsonaro cai no sono ao decolar. E acorda no procedimento de pouso, arruma o cabelo e sorri.

Metamorfose

Muita gente estranhou o governador do Sergipe, Belivaldo Chagas, apoiador ferrenho de Lula e Fernando Haddad que foi candidato a presidente em 2018. Virou um bolsonarista de primeira linha, na passagem do presidente por Aracaju na segunda-feira.

MERCADO

Compra$ digitais

Uma radiografia do poder do e-commerce nesta pandemia, que veio para ficar: entre abril e junho, a B2W Digital cadastrou 20 novos lojistas parceiros por hora, gerando crescimento de 25% no número de sellers conectados à plataforma de marketplace em comparação ao 1º trimestre de 2020. Já são mais de 69 mil parceiros.

Brasil voltando

A Lendico, que constatou alta demanda de empréstimos para empreendedores, cita Ceará (24% em junho, e 36% em julho) Paraná (17% para 24%) e Minas Gerais (21% para 28%) como impulsionadores regionais das operações.

AL x Covid

O Fundo Latino-Americano de Reservas disponibilizou até US$ 6,8 bilhões em uma linha especial para combate ao Covid-19. Os países membros são Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

Ponto Final

Então, ministros do STF, a culpa da violência na cidade é só da Polícia do Rio? E o cidadão que se vire com o bandido na rua?