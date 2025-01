Mundo Perfil no Facebook confunde brasileiro com o assassino de John Lennon

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

O ex-beatle concedeu autógrafo a Malagoli meses antes de ser morto no local. (Foto: Reprodução)

Um perfil do Facebook intitulado “Rock Metal Society”, dedicado aos Beatles, publicou uma foto na qual o músico inglês John Lennon (1940-1980) aparece concedendo autógrafo a um homem barbudo, em frente ao famoso Edifício Dakota, em Nova York, em frente ao qual foi morto a tiros por um admirador com transtornos mentais.

A legenda da postagem, feita em 11 de janeiro, diz tratar-se “do momento icônico da última vez que Lennon interagiu com uma fã de uma forma tão pessoal”. Afirma, ainda, que o tal sujeito atendido pelo astro é Mark Chapman, autor dos quatro disparos fatais efetuados contra o ex-beatle, pelas costas, horas depois, na mesma calçada.

Por fim, o texto acrescenta que a fotografia simboliza “o fim trágico de uma era musical e a perda de um dos artistas mais influentes da história moderna”.

Mas quem aparece na imagem junto com Lennon não é Chapman, e sim o brasileiro Marco Antônio Mallagoli, um dos mais conhecidos fãs dos Beatles no Brasil e fundador da banda e do fã clube Revolution.

“É revoltante”, diz Mallagoli, atualmente com 72 anos, ao “Estadão”. O músico conta que a foto com Lennon foi tirada no dia 10 de outubro de 1980, portanto, pouco menos de dois meses antes do ex-beatle ser assassinado, em 8 de dezembro. “E não adianta o pessoal ir lá e comentar que não se trata daquele bandido, e sim de mim. As pessoas não leem, né? É coisa da cultura atual”.

A confusão se dá porque Chapman, horas antes de matar Lennon, também pediu um autógrafo ao músico, e cena foi igualmente registrada em foto. Um repórter do veículo paulista tentou contato com o criador do perfil, sem obter sucesso.

Na postagem, que tem mais de 1,4 mil curtidas, várias pessoas alertam sobre o engano. No entanto, a foto e a legenda permanecem no ar no momento da publicação deste texto.

Mallagoli afirma que não é a primeira vez que o confundem com o assassino de Lennon. Ele diz que uma emissora de TV cometeu o mesmo erro em uma reportagem há cerca de oito anos. Na época, o brasileiro participava de uma exposição sobre Beatles em Taubaté, no interior de São Paulo e, segundo ele, chegou a ser apontado como o criminoso. Ele diz que processou a emissora e saiu vitorioso: “Ganhei uma ‘merreca’, mas foi importante eles reconhecerem o erro”.

Papo com Lennon

Fã dos Beatles desde 1963, após ouvir “She Loves You” pela primeira vez, Mallagoli nunca teve a oportunidade de ver Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr juntos – a banda britânica que se desfez em 1970 nunca se apresentou no Brasil, e nem se reuniu com os quatro membros originais.

No entanto, a partir de 1978, quando esteve pela primeira vez na Inglaterra, Mallagoli começou a se aproximar de seus ídolos. O encontro com Lennon nos Estados Unidos seguiu o roteiro feito por muito fãs à época. Mallagoli sabia que o músico estava gravando um disco e que, a qualquer momento, sairia do Dakota para ir ao estúdio. Deu certo.

Quando viu o carro de Lennon parado em fila da dupla em frente ao edifício, pediu para um amigo buscar a máquina fotográfica em um apartamento perto dali. O amigo tirou cerca de oito fotografias durante um papo que, segundo Mallagoli, durou 10 a 15 minutos.

Segundo Mallagoli, Lennon não demonstrou qualquer receio com a aproximação. Yoko seguiu direto para o carro: “Queria dar um oi. Mas, fui mais feliz. Perguntei como seria o disco que ele estava gravando (“Double Fantasy”) e ele me contou que já preparava um outro (“Milk and Honey”, lançado postumamente, em 1984) que pretendia lançar em 1981″.

O fã brasileiro disse que questionou Lennon sobre o porquê dele nunca ter vindo ao Brasil. “Porque nunca fui convidado”, teria sido a resposta. Mallagoli diz que, então, convidou o ex-beatle. Lennon teria dito que antes de se apresentar no País gostaria de curtir o Carnaval ao lado de Yoko Ono, usando máscara para não serem reconhecidos.

Encontro com outros ex-beatles

Mallagoli também esteve com George Harrison (1943-2001). Encontrou com ele pela primeira vez em 1979, quando o músico veio ao Brasil para o Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos. Ele ainda encontrou o guitarrista em 1988, por meio de uma promoção “meio fajuta” da gravadora Warner que iria sortear um fã brasileiro para encontrar Harrison em Los Angeles, em uma ação promocional do álbum “Cloud Nine” (1987). Mallagoli acabou sendo o convidado.

O brasileiro também esteve com Paul no Brasil em 1990 e 1993. Ele inclusive diz ter assistido a mais de 150 shows do baixista. Também esteve com Ringo em shows nos Estados Unidos. Mallagoli hoje organiza viagens para a Inglaterra para fãs que querem conhecer lugares e história do quarteto de Liverpool. (Estadão Conteúdo)

