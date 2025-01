Mundo Quebra de tradição: ex-primeira-dama Michelle Obama não comparece à posse de Trump

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Ausência gerou especulações até mesmo de suposta separação conjugal. (Foto: Arquivo "O Sul")

A ex-primeira-dama norte-americana Michelle Obama (2009-2017) não compareceu à cerimônia de posse de Donald Trump, realizada nessa segunda-feira (20). Seu escritório já havia confirmado, no dia 14, que ela não planejava participar de nenhum dos eventos, mas não forneceu uma explicação para sua ausência, o que motivou especulações.

“O ex-presidente Barack Obama está confirmado para participar das 60ª Cerimônia de Posse. A ex-primeira-dama Michelle Obama não participará da próxima posse”, informou a breve declaração do Escritório de Barack e Michelle Obama.

A democrata Michelle foi a única primeira-dama ausente na posse do republicano. O evento, porém, contou com as presenças de outras figuras femininas proeminentes na história recente dos Estados Unidos, como Hillary Clinton (esposa de Bill Clinton), Jill Biden (esposa de Joe Biden) e Laura Bush (esposa de George W. Bush).

Antes de Michelle, apenas Melania Trump, ao lado de Donald Trump, havia faltado a uma cerimônia de posse presidencial, em 2021. Na ocasião, o casal Trump questionava o resultado das urnas que elegeram Joe Biden, no pleito do ano anterior.

Além de não comparecer à posse de Trump, Michelle Obama também esteve ausente no funeral do ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, realizado no dia 9 de janeiro, onde todos os ex-presidentes vivos se reuniram com suas respectivas ex-primeiras damas.

Figura ativa

O estranhamento causado pela ausência de Michelle se deve à sua atuação ativa como ex-primeira-dama, comparecendo a cada cerimônia de posse desde 2009, inclusive no primeiro mandato de Trump, em 2017, quando ela e Barack Obama estavam deixando a Casa Branca após oito anos.

Em 2023, Michelle falou abertamente sobre como foi estar na plateia enquanto Trump prestava o juramento, admitindo que chorou por 30 minutos após a cerimônia: “Era assim que estávamos nos segurando por oito anos sem realmente poder mostrar tudo isso”.

Ela acrescentou, na época: “Sentar naquele palco e assistir ao oposto do que representávamos em exibição, não havia diversidade, não havia cor naquele palco. Não havia reflexão do sentido mais amplo da América. Muitas pessoas tiraram fotos de mim e disseram: você não estava de bom humor. Não, eu não estava”.

A popularidade de Michelle no país é tão relevante que seu nome já foi ventilado como uma potencial candidata democrata à presidência dos Estados Unidos.

Especulações

As ausências geraram especulações nas redes sociais, com teorias que vão a questões de saúde da ex-primeira-dama até à possibilidade de um divórcio dos Obama, uma vez que portais especializados em celebridades fomentaram rumores de um relacionamento entre o ex-presidente e a atriz Jennifer Aniston – que já negou o boato há meses. Três dias atrás, inclusive, Obama se declarou para esposa nas redes sociais.

As discordâncias políticas entre Michelle Obama e Donald Trump, a quem a ex-primeira-dama aponta como uma ‘ameaça à democracia americana”, também teriam motivado a ausência. À revista “People”, uma fonte próxima ao casal Obama afirmou que Michelle “não fingiria um sorriso apenas por protocolo” e que “ela não costuma fazer nada apenas porque é esperado ou por tradição”.

Quebra de tradição: ex-primeira-dama Michelle Obama não comparece à posse de Trump

