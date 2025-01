Mundo Saiba quem é quem no grupo que aconselhará Donald Trump em temas econômicos

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Republicano montou equipe que inclui executivos de Wall Street, acadêmicos e até advogados. (Foto: Divulgação/White House)

Donald Trump, que tomou posse nessa segunda-feira (20) como presidente dos Estados Unidos, colocou a política econômica no centro de sua campanha e também no discurso que fez hoje no Congresso Nacional do país. Ele demonstrou estar disposto a levar adiante as ideias que defendeu para ser eleito.

Para isso, ao montar sua equipe econômica, recorreu a um grupo de executivos de Wall Street, economistas, acadêmicos e até advogados. A ideia é de que o ajudem a implementar seus planos de reduzir impostos, impor tarifas e cortar regulações.

Scott Bessent

Bessent tem amplo conhecimento sobre mercados financeiros e economia internacional para o cargo. É defensor de tarifas. Na década de 1990, ganhou notoriedade ao apostar contra a libra esterlina, gerando US$ 1 bilhão para sua empresa, a Soros Fund Management.

Como conselheiro da campanha de Trump, promoveu o plano “3-3-3”, que consiste em aumentar o crescimento para 3%, reduzir o déficit orçamentário para 3% do PIB e elevar a produção de energia em 3 milhões de barris de petróleo por dia ou o equivalente em outros combustíveis.

Howard Lutnick

Lutnick ganhou reputação como um trader implacável durante suas décadas em Wall Street como presidente-executivo da Cantor Fitzgerald, empresa financeira especializada em títulos do governo.

Ele assumiu o posto no Departamento de Comércio depois que a posição mais cobiçada no Tesouro foi dada a Bessent. Assim como Trump, Lutnick defendeu a imposição de tarifas para proteger indústrias americanas da concorrência estrangeira.

Jamieson Greer

Como principal negociador comercial de Trump, Greer será responsável por enfrentar outros países em questões comerciais. Especializado em litígios comerciais e ex-advogado da Força Aérea, foi chefe de gabinete de Robert Lighthizer, representante comercial de Trump no primeiro mandato.

No primeiro governo Trump, esteve envolvido nas negociações de acordos comerciais com China, Canadá e México.

Kevin Hassett

Hassett trará uma longa carreira defendendo a redução de impostos corporativos. Ele foi chefe do Conselho de Assessores Econômicos durante o primeiro mandato de Trump e estava entre os republicanos que insistiam que os cortes de impostos de Trump se pagariam por si mesmos.

Conselheiro de longa data dos republicanos, Hassett também aconselhou vários candidatos presidenciais, incluindo Mitt Romney, George W. Bush e John McCain.

Durante o primeiro mandato de Trump, desagradou alguns ativistas conservadores devido a suas opiniões favoráveis a uma maior imigração. Ele desempenhará novamente um papel importante na redução de impostos e no estímulo ao crescimento econômico, como diretor do Conselho Econômico Nacional.

Russell Vought

Após atuar como diretor do Orçamento da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump, Vought traz sua experiência anterior para o Escritório de Gestão e Orçamento. O cargo é central para definir as prioridades de gastos do governo e garantir que as agências federais estejam em conformidade com as políticas do presidente.

Vought passou os últimos quatro anos planejando uma reestruturação do governo dos Estados Unidos para aumentar o poder presidencial. Ele foi uma figura importante no Projeto 2025, um esforço de organizações conservadoras para construir um plano de governo para Trump, que incluía a revogação de muitas regulações federais e a reformulação do processo regulatório.

Stephen Miran

Trump recorreu a integrantes do Departamento do Tesouro de seu primeiro mandato para encontrar um novo economista-chefe. Miran foi conselheiro sênior de políticas econômicas no Tesouro durante o primeiro mandato de Trump, papel que incluiu aconselhamento sobre apoio fiscal durante a pandemia de coronavírus. No novo mandato de Trump, preside o Conselho de Assessores Econômicos.

Agora estrategista sênior da Hudson Bay Capital Management, um fundo hedge, Miran expressou forte apoio às ameaças tarifárias intensificadas de Trump e afirmou que o presidente eleito tinha um mandato para “reestruturar o sistema de comércio global para torná-lo mais justo para os americanos.”

Peter Navarro

Ao nomear Navarro como conselheiro sênior para comércio e indústria, Trump garantiu a presença de um defensor intransigente contra a China e entusiasta de tarifas nos debates da Casa Branca sobre economia. Foi assessor comercial durante o primeiro mandato de Trump, mas também assumiu outras responsabilidades, incluindo esforços para combater produtos falsificados vendidos online.

Economista formado por Harvard, ele se mostrou um dos assessores mais leais de Trump e cumpriu quatro meses de prisão no ano passado após se recusar a cooperar com uma investigação sobre o ataque ao Capitólio em 2021.

Michael Faulkender

Trump escolheu outro veterano do Departamento do Tesouro de seu primeiro mandato ao selecionar Faulkender como secretário-adjunto do Tesouro.

Durante sua primeira passagem, foi secretário-assistente de política econômica, desempenhando um papel central na negociação do programa de alívio pandêmico de US$ 2 trilhões e supervisionando o Programa de Proteção ao Pagamento, que ajudou pequenas empresas a sobreviverem na pandemia. (com informações de “O Globo”)

