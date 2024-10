Política Perfis de sites de jogos usam nome de Pablo Marçal para atrair seguidores

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Perfis de caça-níqueis online usam hashtag de Pablo Marçal para alcançar audiência. Foto: Reprodução/Instagram Perfis de caça-níqueis online usam hashtag de Pablo Marçal para alcançar audiência. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mesmo com os perfis oficiais suspensos pela Justiça Eleitoral, Pablo Marçal (PRTB) tem nove de cada dez interações digitais entre os candidatos à prefeitura de São Paulo. O predomínio do ex-coach no Instagram, no qual conquistou 5,4 milhões de seguidores em cinco semanas, vem atraindo contas suspeitas de conteúdo alheio ao pleito eleitoral.

A partir de uma análise de 781 mil resultados para a busca por #pablomarçal, pesquisadores da USP que vêm monitorando o debate digital na eleição paulistana identificaram centenas de perfis de divulgação de caça-níqueis online, como o Jogo do Tigrinho, e venda de seguidores tentando se associar à imagem do ex-coach.

As informações constam no relatório quinzenal (entre 30 de agosto e 13 de setembro) do “Monitoramento das Eleições Municipais de 2024″, coordenado por um grupo interdisciplinar de pesquisadores da USP. O projeto extraiu dados de cinco mídias sociais (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e X, antes de ser derrubado no Brasil por ordem do Supremo Tribunal Federal), em perfis dos candidatos à prefeitura de São Paulo, comunicadores ligados às campanhas, veículos de comunicação e candidatos à Câmara Municipal.

Cassinos online, sites de apostas e jogos similares vêm despertando preocupação em autoridades enquanto dados começam a revelar o tamanho desse mercado no País. Neste ano, as apostas esportivas devem movimentar R$ 240 bilhões, segundo estudo recente do Banco Central. Além do possível envolvimento de casas de apostas em esquemas de lavagem de dinheiro, a prática é alvo de críticas por levar brasileiros ao vício e à penúria financeira.

Os pesquisadores avaliam que, dada a popularidade de Marçal nas redes, esses perfis de jogos lançam mão de uma estratégia para atrair seguidores e interações para esses perfis. Esse tipo de conteúdo começou a ser sugerido pelo Instagram aos usuários, aponta o estudo. Tratam-se em geral de perfis com fotos de mulheres de biquíni, baixo número de seguidores e comentários, links para sites suspeitos e muitas publicações sobre caça-níqueis virtuais e promessas de renda fácil.

No fim de setembro, as hashtags ligadas ao candidato do PRTB geravam de oito a 270 vezes mais buscas no Instagram que seus adversários: #pablomarcal (815 mil), #pablomarçal (581 mil), pablomarcal1 (335 mil), #datena (103 mil), #ricardonunes (77 mil), #boulos (50 mil), #guilhermeboulos (31 mil), #tabataamaral (10 mil), #marinahelena (3 mil).

A análise das interações (curtidas, comentários e compartilhamentos) nos perfis oficiais de Marçal, Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB), Marina Helena (Novo), Ricardo Nunes (MDB) e José Luiz Datena (PSDB) mostra também uma maioria esmagadora do candidato do PRTB: 89% do total. O ex-coach tem um grupo entre centenas e milhares de contas anônimas de apoio, cultivadas desde antes do período eleitoral, que ajuda a turbinar sua popularidade digital.

“O repentino crescimento dos perfis ‘reserva’ de Marçal, sobretudo no Instagram, é algo que merece atenção, pois distorce o cenário da disputa eleitoral. O Instagram é atualmente a plataforma mais utilizada no Brasil, especialmente para a promoção e venda de produtos e divulgação de sites e jogos de apostas. A referência a Marçal impulsiona fortemente a visualização dos perfis a ele associados, e o uso de hashtags é uma estratégia fundamental nesse processo”, diz o relatório. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

