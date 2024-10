Política Michelle Bolsonaro escala Celina Leão para giro eleitoral, e dobradinha vira “esquenta” de 2026

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Celina Leão tem se aproximado de Michelle em busca de apoio eleitoral do clã Bolsonaro.

Presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro escalou a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), para acompanhá-la em agendas pelo País nessas eleições municipais. Nos bastidores, a aproximação das duas é vista como um “esquenta” para a disputa de 2026, quando Celina deve disputar o governo e Michele, o Senado pelo Distrito Federal.

Na última sexta-feira (27), a dupla foi a Rio Branco (AC) em um comício do prefeito Tião Bocalom (PL), candidato à reeleição. Elas também já estiveram juntas em palanques bolsonaristas em Uberlândia (MG) e São Carlos (SP), onde PL e PP estão aliados.

Celina Leão tem se aproximado de Michelle em busca de apoio eleitoral do clã Bolsonaro para as próximas eleições, quando deseja ser candidata ao governo do Distrito Federal. O problema é que o senador Izalci Lucas trocou o PSDB pelo PL justamente visando a candidatura a governador. O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, assegura que a candidata de Bolsonaro ao governo do DF em 2026 será Celina.

Processo

O ministro Kassio Nunes Marques mandou arquivar o pedido de Michelle Bolsonaro para que a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) explicasse a declaração que vinculou a ex-primeira-dama a “roubo de joias”, “rachadinha” e “golpe de Estado”. Nunes já havia esclarecido em outra decisão que, passado o prazo para a interpelação, com ou sem reposta, o caso deveria ser arquivado. Cabe agora Michelle decidir se fará uma queixa-crime contra a deputada federal.

Na decisão anterior, Nunes Marques explicou que a “interpelação é facultativa, não cabendo ao Supremo, nessa via, avaliar o conteúdo das explicações porventura fornecidas pelo interpelado, tampouco examinar a legitimidade jurídica de sua eventual recusa em prestá-las”. A interpelação serve para que uma autoridade explique se a fala foi ou não ofensiva.

Divórcio

O ex-presidente Jair Bolsonaro revelou ter sido diagnosticado como pré-diabético. Em tom de brincadeira, o antecessor de Lula no Palácio do Planalto brincou sobre um possível divórcio.

Cumprindo agenda em Taubaté (SP), Bolsonaro foi flagrado pelo filho, Eduardo Bolsonaro (PL), comendo um doce. O deputado federal pergunta ao pai se Michelle Bolsonaro (PL), sua esposa, sabe que ele tem consumido açúcar escondido. O ex-presidente então brinca que se quiser comer guloseimas, terá que deixar a ex-primeira-dama.

“Não posso comer doce. Então se eu não posso comer doce, vou ter que me separar da Michelle”, disparou Bolsonaro, aos risos.

