Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

As vítimas participavam de um congresso internacional de ortopedia. Foto: Reprodução As vítimas participavam de um congresso internacional de ortopedia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro concluiu a perícia nos corpos dos três médicos assassinados na madrugada de quinta-feira (5), em um quiosque. As vítimas participavam de um congresso internacional de ortopedia.

Elas receberam um total de 19 disparos. A ação criminosa foi gravada por câmeras.

– Diego Ralf de Souza Bomfim, 35 anos – o irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) levou 8 tiros. Desses, foram dois nas costas (escápula direita), um no ombro posterior direito, um no punho direito, um na coxa direita, um na lateral direita, um no peito direito e um no trapézio direito. Ele chegou a ser socorrido, mas chegou morto ao hospital.

– Perseu Ribeiro Almeida, 33 anos – Levou 5 tiros e morreu na hora. Dois disparos de raspão atingiram a mão esquerda e o braço direito. Outros três disparos: um atingiu a mão direita e outros dois o corpo – um na escápula direita (com saída no lado direito do peito), um na lombar (lado direito).

– Marcos de Andrade Corsato, 62 anos – Levou 6 tiros sendo dois na cabeça, um na nuca, um costas, um braço esquerdo e um na barriga. Morreu na hora.

A quarta vítima dos disparos, o médico Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos, está internado, em um hospital e seu estado é considerado estável. Ele foi atingido por 14 disparos, sendo 2 de raspão.

Nas redes sociais, Proença publicou um vídeo onde está com uma máscara e deitado na cama de um hospital enquanto é filmado por outra pessoa.

“Pessoal, eu tô bem, viu? Tá tudo tranquilo graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai dar certo. A gente vai sair dessa juntos. Valeu pela preocupação. Obrigado!”, disse.

2023-10-06