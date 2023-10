Brasil Preço médio da gasolina recua nos postos do País pela sexta semana seguida, informa levantamento

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

A pesquisa é referente à semana de 1 a 7 de outubro. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O preço médio do litro da gasolina no Brasil recuou pela sexta semana consecutiva nos postos de combustíveis. É o que mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados nesta sexta-feira (6). A pesquisa é referente à semana de 1 a 7 de outubro.

O combustível foi comercializado, em média, a R$ 5,77. O recuo foi de 0,52% frente aos R$ 5,80 da semana anterior, conforme a ANP. O preço máximo da gasolina encontrado nos postos foi de R$ 7,62.

Enquanto o etanol também recuou, a R$ 3,62. A queda foi de 0,55% em relação aos R$ 3,64 da semana anterior.

O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 6,60.

Por fim, o litro do diesel foi comercializado, em média, a R$ 6,07. O preço recuou 0,49% frente aos R$ 6,10 da semana anterior. O valor mais caro encontrado pela agência foi de R$ 7,96.

A venda do combustível no Brasil bateu recorde em agosto, registrando a maior oferta da última década. Os dados fazem parte de levantamento do Observatório Social do Petróleo (OSP), também divulgados nesta sexta.

Assim, em agosto, quando houve um alerta do mercado sobre risco de escassez de diesel, as distribuidoras de combustíveis do País comercializaram 6 milhões de m³ de S-10 e S-500, avanço de 7% em comparação a agosto do ano passado, quando foram vendidos 5.6 milhões de m³.

