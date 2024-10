Notícias Perícia concluiu que laudo apresentado por Pablo Marçal contra Guilherme Boulos é falso

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Assinatura de laudo publicado por Marçal é falsa, aponta perícia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma perícia técnica do Instituto de Criminalística de São Paulo concluiu, nesse sábado (5), que o laudo apresentado por Pablo Marçal (PRTB) contra Guilherme Boulos (PSOL) é falso.

“É falsa a imagem de assinatura em noem do médico “JOSÉ ROBERTO DE SOUZA”, lançada no receituário objeto de exame (…) posto que tal assinatura não apresenta as mesmas características gráficas dos exemplares observados (…)”, diz a pericial feita pelo IC.

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar o crime de uso de documento falso e outras ilegalidades.

“O Instituto de Criminalística (IC) finalizou o laudo pericial e concluiu que é falso o documento divulgado em rede social por um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. O relatório da perícia foi encaminhado à autoridade policial, que instaurou um inquérito para apurar todas as circunstâncias relativas aos fatos”, informou a Secretaria da Segurança Pública em nota.

Segundo o documento, assinado por três peritos, a qualidade do traçado a principal divergência “reside na velocidade de execução da assinatura questionada, cujo desenvolvimento é mais lento que o modelo oferecido.”

Sobre elementos genéricos do laudo falso, os especialistas apontaram diferença “no grau de habilidade gráfica, na inclinação da escrita, no andamento gráfico, nos valores angulares e curvilíneos”.

Foram comparadas em 10 quadros as divergências, ainda segundo a perícia. A perícia destacou ainda que o RG atribuído a Boulos no laudo apresentado por Marçal está com dois dígitos, e não com um só “que é o padrão estabelecido para a Carteira de Identidade expedida pelo Governo do Estado de São Paulo”.

Os peritos destacam que a simples inspeção visual permite ver as divergências entre a assinatura verdadeira do médico e a falsa usada no documento o laudo apresentado por Marçal.

“Nunca atuou nessa clínica”

A filha do médico José Roberto de Souza, que aparece no documento usado por Pablo Marçal (PRTB) como o profissional que teria atendido Guilherme Boulos (PSOL) após um suposto surto por uso de cocaína, afirmou que a assinatura usada no documento é falsa e que o pai dela nunca trabalhou na capital paulista, especialmente na clínica “Mais Consultas”, no bairro Jabaquara, que consta no laudo.

O documento foi divulgado em vídeos nas redes sociais de Marçal na noite de sexta-feira (4). Os advogados de Boulos entraram com uma representação pedindo que o conteúdo fosse retirado do ar.

Em entrevista nesse sábado, a oftalmologista Aline Garcia Souza contou que o pai atendia apenas em Campinas e cidades da região, entre elas Hortolândia, e sua especialidade era hematologia. Ele também nunca trabalhou na capital paulista, e nunca emitiria um laudo psiquiátrico por não ser sua área de atuação.

“Nunca atuou nessa clínica. Meu pai trabalhava e atuava em Campinas. Ele morou lá a vida inteira. Ele era formado pela Unicamp e desde então atuou lá. Não tinha clínica em São Paulo. Eu fiquei sem entender nada, fui pega de surpresa. Fui comunicada pela babá das crianças [filhos] que tinha Polícia Civil me procurando com investigadora para abordar essa questão de falsificação de documento com nome do meu pai”, afirma Aline.

Na data que aparece no documento publicado por Marçal, o médico José Roberto de Souza estava debilitado, não atendia mais pacientes e estava em Campinas, diz a filha. O pai dela morreu em abril de 2022 após lutar contra uma doença rara. Outro filho do médico disse que nesta época o pai ficou “completamente recluso”.

Aline tatuou a assinatura do pai após a morte dele e mostra que é diferente da que está no documento apresentado por Marçal.

“Eu era muito ligada ao meu pai e ele sempre fez a mesma assinatura para tudo. Sempre era assinatura, e nunca fazia visto. Sempre assinou igual nos documentos dele, a vida inteira. E eu sempre gostei muito da assinatura, tanto que com a perda dele eu quis registrar essa assinatura em uma tatuagem na região da costela. Fiz ano passado, um ano após a morte. A assinatura [no documento de Marçal] é completamente diferente da dele”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/pericia-concluiu-que-laudo-apresentado-por-pablo-marcal-contra-guilherme-boulos-e-falso/

Perícia concluiu que laudo apresentado por Pablo Marçal contra Guilherme Boulos é falso

2024-10-05