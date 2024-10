Ciência Terra deve ser atingida por forte tempestade solar neste final de semana

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Explosão solar pode gerar auroras boreais e tempestades geomagnéticas neste fim de semana. (Foto:. Depositphotos)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Terra deve ser atingida por uma tempestade solar neste fim de semana. O fenômeno ocorre depois do registro de duas grandes erupções solares, que causaram, inclusive, apagões de rádio de ondas curtas na África e na Europa, regiões iluminadas no momento de uma das erupções.

De acordo com a MetSul Meteorologia, as duas erupções, que ocorreram nos dias 1º e 3 de outubro, estão entre as maiores nos últimos dez anos. Agora, as partículas liberadas por elas se dirigem para a Terra, fator que pode ocasionar a tempestade solar.

A estimativa é que essas partículas atinjam a Terra entre a noite de sexta-feira (4) e o domingo (6), o que traz chance de auroras nos extremos Sul e Norte do planeta.

Isso ocorre porque as partículas são carregadas de íons que, quando colidem com a magnetosfera da Terra, são capazes de desencadear tempestades geomagnéticas. Durante essas tempestades, os íons interagem com os gases presentes na atmosfera e liberam energia em forma de luz, formando, por exemplo, a famosa aurora boreal.

Além de formar auroras mais abrangentes em ambos os hemisférios, as tempestades solares podem causar danos a equipamentos de telecomunicações e transmissão de eletricidade.

O NOAA (Centro de Previsão do Clima Espacial da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica), dos Estados Unidos, classifica as tempestades em graus, sendo G1 o grau mais leve e G5 o mais extremo. A intensidade da tempestade que deve atingir a Terra no fim de semana foi classificada como G3, o que representa que é forte.

Massa coronal

As ejeções de massa coronal (CMEs) são plumas de plasma solar e campo magnético que viajam pelo espaço após erupções solares.

Quando essas partículas carregadas alcançam a magnetosfera da Terra, elas podem desencadear tempestades geomagnéticas.

Essas tempestades têm a capacidade de influenciar sistemas de comunicação e navegação, além de gerar fenômenos visuais impressionantes, como auroras boreais e austrais.

• Auroras Boreais: Vistas no hemisfério norte, especialmente em regiões próximas ao Círculo Polar Ártico.

• Auroras Austrais: Visíveis no hemisfério sul, com aparições em locais como a Antártica e partes da América do Sul.

Ciclos Solares

O Sol passa por ciclos de atividade que duram aproximadamente 11 anos, conhecidos como ciclos solares.

Atualmente, estamos no pico de um desses ciclos, o que explica a frequência das erupções solares e as consequentes auroras.

Eventos particularmente intensos, como os registrados em maio deste ano, produziram auroras visíveis até em regiões inesperadas como o México e o Caribe.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência

https://www.osul.com.br/terra-deve-ser-atingida-por-forte-tempestade-solar-neste-final-de-semana/

Terra deve ser atingida por forte tempestade solar neste final de semana

2024-10-05