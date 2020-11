Porto Alegre Perícias médicas são retomadas na sede da Justiça Federal em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Medidas de distanciamento e higienização foram adotadas para garantir a prevenção ao coronavírus Foto: Divulgação Medidas de distanciamento e higienização foram adotadas para garantir a prevenção ao coronavírus. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As perícias médicas voltaram a ser realizadas na sede da Justiça Federal em Porto Alegre. Somente neste mês, a 26ª Vara Federal da Capital, responsável pelo setor, agendou 700 atendimentos, que estão sendo feitos com medidas de prevenção à Covid-19.

Durante a pandemia, para ingresso nas dependências da instituição, há medição de temperatura, uso obrigatório de máscaras e utilização de álcool em gel nas mãos. Além disso, é preciso ter horário agendado.

No setor de perícias, só entra o jurisdicionado que for participar da consulta. O acompanhante, quando houver, fica aguardando em espaço de espera montado no estacionamento. A sala do médico é limpa sempre após a realização do exame e o local em que a pessoa ficou sentada enquanto aguardava o atendimento também é higienizado.

Há alguns anos, a Justiça Federal gaúcha passou a realizar a maior parte das perícias médicas requisitadas nas ações de concessão de benefícios por incapacidade em suas sedes, montando salas projetadas e equipadas para as avaliações. A medida padronizou e agilizou a tramitação desses processos associada ao envio, após o laudo atestar o direito ao benefício previdenciário, para a conciliação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre