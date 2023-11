Notícias Período de matrículas de alunos dos colégios estaduais para o ano letivo de 2024 começa nesta segunda

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

Inscrições podem ser feitas até 1º de dezembro. (Foto: Divulgação)

Começa nesta segunda-feira (13), o período de inscrições para pré-matrículas da Rede Estadual para o ano letivo de 2024. A etapa, que segue até 1º de dezembro, deve ser realizada diretamente pelo site da Secretaria da Educação (Seduc), na página inicial, clicando na aba Matrículas e selecionando o ensino de interesse.

As inscrições nesse primeiro momento contemplam, portanto, os ingressos para o 1º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio, seja na modalidade regular, Curso Normal, aproveitamento de estudos do Curso Normal ou Educação Profissional (cursos técnicos) integrados ao Ensino Médio, Concomitante ou Subsequente.

A partir de 29 de dezembro, ocorrerão as designações dos estudantes para as escolas pretendidas. Na ocasião, os responsáveis pelos alunos receberão todas as informações pelo e-mail cadastrado no sistema ou poderão realizar a consulta no site da Seduc, clicando em Matrículas e selecionando Consulta candidato.

Posteriormente, entre 4 e 17 de janeiro de 2024, os candidatos e seus respectivos responsáveis precisarão confirmar a matrícula de forma presencial na escola de designação apresentando as documentações necessárias para confirmar a vaga.

Para os alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental é recomendado apresentar também Cartão Nacional de Saúde (CNS), Número de Identificação Social (NIS) e atestado (carteira de vacinação). Vale ressaltar que o requisito para ingresso é ter, no mínimo, seis anos completos até 31 de março de 2024.

Entre 4 e 17 de janeiro de 2024, os estudantes que perderam o prazo para se inscrever, no primeiro período de pré-matrícula, terão uma segunda chamada para fazer a sua pré-matrícula no mesmo período das solicitações de transferência e dos interessados na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Rematrículas

Para todos os estudantes que possuem matrícula ativa nas escolas estaduais, em todas as etapas e modalidades de ensino, com 75% ou mais de frequência, a rematrícula ocorre de forma automática, no período de 20 a 30 de novembro. Caso haja interesse em alterar de escola, deve-se ficar atento à segunda etapa da pré-matrícula, pois, nesse caso, será uma transferência.

Já os estudantes do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 2º e 3º ano do Ensino Médio que estão matriculados na Rede Estadual, municipal ou privada e desejam alterar de escola ou ingressar na Rede Estadual, é preciso ficar atento à segunda etapa da pré-matrícula, pois, nesse caso, será uma transferência.

Os critérios para designação de escola priorizam a proximidade da residência do estudante com a unidade escolar, combinada com o critério da menor idade, salvo quando o aluno tiver irmãos que frequentam a escola pretendida. No momento da solicitação de transferência, o responsável pelo estudante ou o próprio estudante poderão preencher até três opções de unidades escolares por ordem de preferência, incluindo as unidades escolares que ofertarem Ensino Médio em Tempo Integral.

Confirmação da matrícula

As inscrições e transferências on-line somente serão efetivadas com a matrícula presencial nas escolas e mediante a entrega dos seguintes documentos:

CPF e Certidão de nascimento ou RG do estudante;

CPF e documentos do responsável;

Comprovante de residência;

Para alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental: CNS (Cartão Nacional de Saúde), NIS (Número de Identificação Social) e atestado (carteira) de vacinação.

O prazo para efetivação das matrículas de forma presencial nas escolas estaduais para os alunos que se inscreverem na segunda etapa da pré-matrícula, bem como para aqueles que pediram transferência, ocorre de 29 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024.

