Perito preso em flagrante por atirar na esposa é solto e vai responder em liberdade por tentativa de feminicídio

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

O juiz considerou que não cabia a prisão porque o autuado colaborou com a colheita da prova e não fugiu do local do crime. (Foto: Reprodução de TV)

A Justiça mandou soltar o perito criminal aposentado Roberto Nunes de Araújo, preso em flagrante por atirar na esposa dentro de casa, no Cordeiro, Zona Oeste do Recife (PE). Em audiência de custódia realizada na última sexta-feira (21), o juiz Pedro Odilon de Alencar deu o direito de o perito responder em liberdade pelo crime de tentativa de feminicídio.

A revogação da prisão ocorreu mesmo diante de parecer contrário do Ministério Público. De acordo com a Polícia Civil, o perito foi quem atirou no peito da esposa, Maria das Graças Tavares da Silva, na última quinta-feira (20). O estado da vítima é estável e ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração, no Derby, no Centro do Recife.

Na audiência de custódia, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) suspendeu o porte de arma do perito e aplicou medidas cautelares para que o suspeito não continuasse preso. São elas:

– Não se aproximar da vítima;

– Comparecer à Justiça quando chamado;

– Não se ausentar da comarca por mais de oito dias sem autorização judicial;

– Não cometer crimes.

O juiz considerou que não cabia a prisão porque o autuado colaborou com a colheita da prova, não fugiu do local do crime, entregou a arma e contribuiu para coleta de exame reisiduográfico e de DNA, além de não ter antecedentes criminais.

O crime de feminicídio fica configurado quando a mulher é morta por uma questão de gênero. A pena prevista é de até 30 anos de prisão.

O advogado Eduardo Morais, que defende o acusado, afirmou que ele vai respeitar as determinações judiciais e que está confiante na inocência dele.

Testemunhas informaram que escutaram uma discussão na noite anterior ao crime e que as brigas eram constantes e que tudo aconteceu por causa de animais que são criados na casa.

Na manhã de quinta, em uma primeira nota envida à imprensa, a polícia disse que não podia repassar informações sobre as circunstâncias em que o disparo foi feito. À tarde, a corporação afirmou que se tratava de tentativa de feminicídio e que o homem “disparou contra a esposa”. As informações são do portal de notícias G1.

