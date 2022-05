Mundo Personalidades mundiais se posicionam após massacre em escola no Texas

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2022

"Não me digam que não podemos fazer nada depois desta carnificina", afirmou Joe Biden. (Foto: Adam Schultz/The White House)

Durante a última terça-feira (24), uma escola da região de Uvalde, no Texas, sofreu um ataque a tiros que deixou 19 alunos (crianças), duas professoras adulto e o próprio atirador mortos.

Momentos depois, diversas personalidades mundiais se posicionaram diante do assunto. Alguns deles abordaram a questão do acesso às armas nos EUA.

Joe Biden

O presidente americano, Joe Biden, fez uma declaração oficial algumas horas após o ataque.

“Eu esperava, quando fui eleito presidente, não ter mais que fazer isso”, disse Biden assim que começou sua declaração na Casa Branca.

“Eu estou irado e cansado”, disse. “Não me digam que não podemos fazer nada depois desta carnificina”, afirmou o presidente se referindo às mortes por armas de fogo nos Estados Unidos.

Kamala Harris

A vice-presidente dos EUA também se posicionou durante um evento internacional que contava com a presença de representantes de alguns países, principalmente da Ásia.

“Então, eu acho que todos nós sabemos e dissemos muitas vezes um com o outro, basta. Basta. Como nação, temos que ter a coragem de agir e entender o nexo entre o que faz um público razoável e sensato. política para garantir que algo assim nunca aconteça novamente.”

“Para o povo de Uvalde, por favor, saibam que esta é uma sala cheia de líderes que sofrem com você, e estamos orando por você, e estamos com você.”

Papa Francisco

O papa Francisco afirmou nesta quarta-feira (25) que está com o “coração partido” e denunciou o comércio sem controle de armas.

“Tenho o coração partido por este massacre”, disse. “Rezo pelas crianças e pelos adultos mortos e por suas famílias. É hora de dizer basta ao tráfico sem controle de armas.”

Steve Kerr

O treinador do time de basquete Golden State Warriors, que está a uma vitória de chegar na final da NBA (Liga Americana de Basquete), pediu que não se falasse de basquete na sua entrevista coletiva de terça.

“Quaisquer perguntas sobre basquete não importam…”, disse Kerr a repórteres. “Nos últimos 10 dias, tivemos negros idosos mortos em um supermercado em Buffalo, tivemos fiéis asiáticos mortos no sul da Califórnia. Quando vamos fazer alguma coisa?”

Kerr relembrou o ataque a um supermercado no norte do Estado de Nova York que matou 10 pessoas e um ataque a taiwaneses em uma igreja da Califórnia, que vitimou uma pessoa e feriu outras 5.

Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia, que ainda está recebendo ataques constantes da Rússia, também dedicou um tempo do seu discurso para prestar solidariedade com a família das vítimas.

“Gostaria de expressar minhas condolências a todos os parentes e familiares das crianças que foram mortas no terrível tiroteio em uma escola primária no Texas, EUA”, disse Zelensky ao discursar em um evento à margem do Fórum Econômico Mundial, que ocorre em Davos (Suíça), via link de vídeo.

Boris Johnson

Em Londres, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse no parlamento que “nossos pensamentos estão com todos os afetados por este terrível ataque” após o que ele descreveu como “relatos do tiroteio fatal em uma escola primária texana”.

Taylor Swift

Taylor Swift tem tido uma participação tímida nas redes sociais em 2022, porém a cantora fez questão de se pronunciar sobre a tragédia nos Estados Unidos, que já é a mais letal do país desde 2012.

“Preenchida por raiva e luto, e arrasada pelos assassinatos em Uvalde. Em Buffalo, Laguna e em tantos outros lugares. Pela forma como nós, como nação, nos tornamos condicionados a um sentimento de desgosto incomparável e insuportável”, escreveu Taylor.

Jennifer Lopez

A cantora e atriz Jennifer Lopez se pronunciou, nesta quarta, no Twitter sobre a tragédia: “Com o coração partido…fiquei tão emocionada e chorando muito desde que ouvi as notícias sobre essas lindas crianças e professoras. Junto com tantos outros, estou exigindo que os legisladores parem com a violência que está acontecendo em todo o país!!! Nosso país!! Estou tão triste e com medo por nossos filhos e entes queridos. Estou com medo por todos nós que mandamos nossos filhos para a escola todos os dias ou para ir ao supermercado!! Meu coração está com todos aqueles que foram impactados por esse ato inimaginável!! Não consigo pensar em nada mais cruel ou diabólico do que atacar crianças pequenas. Deus nos ajude!!! Precisamos de uma mudança séria!!! E precisamos disso AGORA!!!”.

Jennifer Aniston

Acostumada a usar seu Instagram para se manifestar sobre questões sociais e políticas, a atriz Jennifer Aniston também cobrou mudanças no que se refere à questão das armas nos Estados Unidos. “Nós não precisamos de pensamentos e preces, nós precisamos de mudança. Nenhuma família no mundo deveria estar passando por isso. Se você está defendendo os ‘seus direitos’ ao invés da vida dessas crianças, você é o problema.”

