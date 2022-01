Saúde Perto de sediar a Olimpíada de Inverno, Pequim identifica primeiro caso local da ômicron

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

China se encontra em alerta máximo devido a uma série de focos de coronavírus. (Foto: Reprodução)

O governo da capital da China informou neste sábado (15) o primeiro caso de transmissão local da variante ômicron do coronavírus, segundo reportagens da imprensa estatal. O anúncio preocupa a apenas algumas semanas da realização dos Jogos Olímpicos de Inverno, marcados para o dia 4 de fevereiro.

Pang Xinghuo, funcionário da autoridade de controle de doenças da capital, disse em entrevista coletiva que “mutações específicas da variante ômicron” foram identificadas em um paciente.

Seguindo uma política de “covid zero”, as autoridades isolaram o prédio residencial e o trabalho da pessoa infectada – e mais de 2,4 mil amostras foram retiradas.

Surto no sul

Autoridades de Zhuhai, no sul da China, fronteira com Macau, suspenderam as linhas de ônibus e pediram aos moradores que não deixem a localidade, após a detecção de sete casos da ômicron.

A medida foi adotada depois do surgimento de um caso de coronavírus em um município vizinho.

A poucas semanas dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, a China se encontra em alerta, devido a uma série de focos de coronavírus – alguns deles ligados à ômicron.

Milhões de moradores de várias cidades foram confinados em suas casas, vários voos domésticos foram cancelados, e algumas fábricas fecharam.

Covid na China

A taxa de infecção na China é muito baixa, em comparação com a maioria dos países do mundo, mas as autoridades seguem uma estratégia dura para erradicar o vírus. Nas últimas 24 horas, foram detectados 104 novos casos locais de contágio no país de 1,4 bilhão de habitantes.

