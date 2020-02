Notas Mundo Peru recupera manuscrito valioso sobre incas

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

O Peru recuperou um manuscrito valioso, encontrado no Brasil, contendo as memórias de antigos governantes incas e que havia desaparecido durante a ocupação de Lima pelas tropas chilenas na Guerra do Pacífico (1879-1884). O manuscrito “Memórias da monarquia peruana ou esboço da história dos incas” foi escrito na década de 1830 por Justo Apu Sahuaraura Inca (1775-1853).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo

Deixe seu comentário