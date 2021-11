Cláudio Humberto Pesquisa: 51,5% não querem saber de eleição

Por Cláudio Humberto | 24 de novembro de 2021

51,5% dos brasileiros têm pouco (23,8%) ou nenhum (27,7%) interesse nas eleições do ano que vem. (Foto: Antonio Augusto/TSE)

Levantamento do Paraná Pesquisa desta semana revela que 51,5% dos brasileiros têm pouco (23,8%) ou nenhum (27,7%) interesse nas eleições do ano que vem. Apenas 12,6% têm algum interesse e outros 33,6% dizem ter “muito interesse” no pleito de 2022. O instituto realizou 2.020 entrevistas pessoais de eleitores de 164 municípios em 26 estados e no Distrito Federal, entre 15 e 19 de novembro.

Quem sabe, sabe

O grupo menos interessado na eleição de 2022 são aqueles com mais de 60 anos: 31,8% responderam não ter interesse algum nas eleições.

Maiores interessados

Em contrapartida, mais de 45% daqueles com escolaridade de nível superior disseram ter “muito interesse” na eleição do ano que vem.

Jovens nem aí

Apenas 28% dos jovens de 16 a 24 anos têm “muito interesse” na eleição do ano que vem e 57,5% têm pouco ou nenhum interesse.

Mulheres x homens

Entre as mulheres brasileiras, 31,3% têm zero interesse sobre a eleição de 2022. A taxa cai para 23,7% entre os homens.

Covid: Rússia deporta jovem violinista brasileiro

O “novo normal” da pandemia exige dos viajantes conhecimento das medidas contra covid no destino. Por isso o violinista brasileiro Guido Felipe Sant Anna, 18, passou o diabo, ao desembarcar em Moscou para uma competição internacional: foi barrado e deportado de volta a Dubai, de onde partira. Com fronteiras fechadas, a Rússia faz muitas exigências, incluindo autorização especial do ministério cuja área promove o evento. No caso, o Ministério da Cultura do governo central.

Repartição errada

Diplomatas brasileiros explicaram que Guido tinha papel expedido pelo Ministério da Cultura de Ufá, capital do Bascortostão, local do evento.

Sem pão, nem água

Em relato nas redes sociais, o violinista contou ter ficado oito horas detido no aeroporto, sem água e até sem direito a usar o banheiro.

Tentativas e erro

Guido havia tentado ir de Dubai a Moscou, mas a Emirates não deixou, sabia das exigências. Só embarcou após receber “autorização” de Ufá.

Apoio incerto

Apoiadores de João Doria torcem para que Arthur Virgílio abandone a candidatura nas prévias para apoiar o governador de São Paulo. Mas o ânimo do ex-prefeito de Manaus não recomenda essa expectativa.

Muita calma nesta hora

Mudando de ideia e alterando o humor a cada instante, o governador gaúcho Eduardo Leite parece pouco habituado à refrega política que se estabeleceu na briga pela indicação do PSDB do candidato ao Planalto.

Cada um na sua

Na coletiva desta terça (23), o governador de São Paulo demonstrou muita segurança ao afirmar a certeza de que vencerá as prévias. E Arthur Virgílio mostrou a falta que faz ao Senado Federal.

Cidades excelentes

O presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, comandou nesta terça (23) a festa do Oscar da gestão pública, em Brasília, com a entrega do Prêmio Band Cidades Excelentes.

Censura stalinista

Relatório sobre projeto de lei das fake news, de Orlando Silva (PCdoB, de inspiração stalinista), pretende caçar todos os que divulguem posts que não representem o pensamento único. O texto é muito ruim, talvez de propósito, para permitir interpretações que lhes sejam convenientes.

Até quando?

Na prática, o PL será entregue informalmente a Jair Bolsonaro no dia 30. A dúvida é se Valdemar Costa Neto, dono do PL, repetirá Luciano Bivar, dono do PSL, forçando a desfiliação futura do presidente.

Encontro nacional

Fundado e presidido pelo ex-ministro Gilberto Kassab, o PSD realiza encontro nacional nesta quarta-feira (24), em Brasília. Será no centro de convenções do hotel Golden Tulip.

Cinco anos de paz

Completa cinco anos nesta quarta-feira (24) o acordo de paz entre o governo da Colômbia e os narcoguerrilheiros das Farc, que encerrou uma guerra de mais de 50 anos. Seus crimes foram “esquecidos”.

Pensando bem…

…a atenção à estátua do touro, em São Paulo, é inversamente proporcional à importância do objeto.

PODER SEM PUDOR

Defunto elegante

O senador gaúcho Pinheiro Machado marcou uma visita ao hotel onde estava o seu colega Bernardo Monteiro, no Rio de Janeiro. O anfitrião o recebeu vestindo ceroulas comuns e Pinheiro Machado não conteve a observação: “Bernardo, você precisa estar preparado para morrer na rua. Vista-se de seda por baixo. Seja um cadáver decente.” Pinheiro Machado seria assassinado alguns anos depois, no Hotel dos Estrangeiros, no Rio. Vestia ceroulas de seda.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

