Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

O Sindilojas Porto Alegre realizou um levantamento inédito sobre a empregabilidade e o comportamento profissional dos porto-alegrenses, revelando importantes dados sobre as condições de trabalho na capital. A pesquisa destaca tanto a perspectiva de empregados quanto os desafios enfrentados pelos desempregados no mercado local.

Emprego e Satisfação Profissional

Entre os empregados, 54,4% estão plenamente satisfeitos em seus cargos, enquanto 25,7% consideram suas condições atuais adequadas, mas permanecem atentos a novas oportunidades. Os principais motivadores para aceitar uma vaga incluem benefícios (57,7%), salário competitivo (50,5%) e flexibilidade de horário (39%).

Desafios dos Desempregados

O levantamento revelou que 59,4% dos desempregados buscaram emprego nos últimos 12 meses, mas não obtiveram sucesso. As principais formas de procura incluem indicação de amigos (59,4%) e sites de emprego (57,9%), fatores como idade (32%) e exigências de qualificação (24%) foram apontados como os maiores obstáculos para a recolocação.

Capacitação e Permanência no Emprego

Outro ponto de atenção é a baixa taxa de qualificação entre os desempregados: 69,6% não realizaram nenhum curso ou treinamento no último ano, o que pode impactar diretamente na competitividade dos profissionais. Para os empregados, os benefícios mais valorizados são vales refeição e alimentação (66,2%), plano de saúde (55,9%) e flexibilidade no trabalho (42,9%).

Diferenças Geracionais no Mercado de Trabalho

Este estudo não poderia deixar de citar a questão das diferentes gerações, e como isso impacta para o setor. As gerações mais jovens (Z e Millennials) priorizam flexibilidade, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, além de ambientes que promovam diversidade e inovação.

Elas são mais dispostas a buscar novas oportunidades quando insatisfeitas. Já as gerações mais velhas (X e Baby Boomers) dão maior peso à estabilidade financeira, salários competitivos e benefícios tradicionais, sendo mais estáveis e leais às empresas.

Essas diferenças apontam a necessidade de as organizações adotarem estratégias personalizadas para atender às expectativas variadas e reter talentos em um mercado cada vez mais diverso.

Impactos no Comércio e Reflexões do Sindilojas POA

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, reforça a importância de compreender o comportamento dos profissionais e adaptar as condições de trabalho: “Investir em capacitação e criar condições mais alinhadas às expectativas dos trabalhadores pode beneficiar diretamente o comércio e a economia local”.

Já Rodrigo de Assis, economista do Sindilojas POA, alerta para o impacto do descuido com as finanças pessoais: “O desemprego e a falta de qualificação afetam não só as famílias, mas também o desenvolvimento econômico da região”.

