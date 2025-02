Porto Alegre Defesa Civil alerta para onda de calor e baixa umidade em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Temperatura máxima prevista para esta terça se aproxima dos 40°C na Capital Foto: PMPA/Divulgação Temperatura máxima prevista para esta terça se aproxima dos 40°C na Capital. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta meteorológico válido das 12h às 20h desta terça-feira (4) em razão do calor extremo e da baixa umidade do ar. Segundo o órgão, a temperatura máxima poder chegar a 38°C, com predomínio do sol e ventos fracos, a uma velocidade média de 8 km/h.

As condições climáticas representam um risco à saúde, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças preexistentes.

Recomenda-se beber água regularmente, mesmo sem sentir sede, e oferecer líquidos a crianças e idosos. Também é importante consumir alimentos leves e frescos, como saladas e frutas, e utilizar roupas claras, leves e confortáveis.

Para evitar os efeitos nocivos do sol, é indicado usar chapéu, óculos com filtro UVA/UVB e protetor solar, além de buscar abrigo em locais frescos, sombreados ou com ar-condicionado.

Atividades físicas devem ser evitadas no período de maior calor, entre 10h e 16h. Pessoas e animais não devem permanecer por longos períodos dentro de veículos estacionados ao ar livre.

