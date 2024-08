Mundo Pesquisa aponta Kamala Harris com 49% das intenções de voto nos Estados Unidos, enquanto Donald Trump tem 45%

Pesquisas têm mostrado Kamala Harris trazendo uma energia renovada para a campanha. (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma nova pesquisa eleitoral divulgada nesse domingo (18) pelo The Washington Post-ABC News-Ipsos aponta uma ligeira vantagem de Kamala Harris sobre Donald Trump em intenções de voto para as eleições presidenciais norte-americanas.

A atual vice-presidente está quatro pontos percentuais à frente do republicano. Kamala aparece com 49% das intenções de voto, enquanto Trump tem 45%. A margem de erro é de 2,5%, segundo o The Washington Post-ABC News-Ipsos.

A pesquisa ainda fez um cenário simulado com um terceiro candidato e neste cenário, a diferença entre Kamala e Trump é de 3 pontos percentuais.

No cenário com Robert F. Kennedy Jr., Harris aparece com 47%, Trump com 44%, e Kennedy Jr. com 5%. No início de julho, por exemplo, no mesmo cenário, mas considerando Biden como o candidato, Trump estava com 43%, Biden com 42%, e Kennedy com 9%.

A vantagem de três pontos percentuais da vice-presidente em uma corrida que inclui terceiros candidatos é ligeiramente menor do que a margem de voto popular de 4,5 pontos de Biden em 2020, que se traduziu em uma maioria no colégio eleitoral.

Segundo a pesquisa mais recente do The New York Times, Harris também aparece à frente, com uma diferença de 3 pontos percentuais: 49% para a vice-presidente e 47% para o ex-presidente Trump.

Disputa acirrada

Outras pesquisas de intenção de voto indicam que as eleições serão acirradas nos chamados “swing states”. Os “estados roxos” são aqueles sem predominância de vitórias republicanas ou democratas ao longo da história e considerados decisivos na escolha da presidência.

Para os analistas, as pesquisas apontam uma eleição acirrada, e a decisão pode ficar com os estados considerados indecisos pela posição dos eleitores — como Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Carolina do Norte, Geórgia, Arizona e Nevada —, que podem acabar decidindo a eleição.

“Covarde”

Nesse domingo, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, criticou indiretamente o ex-presidente Donald Trump, ao sugerir que seu oponente na eleição de 5 de novembro era um “covarde” cuja política se concentrava em rebaixar os rivais.

As observações foram feitas durante um evento de campanha enquanto ela percorreu o estado crucial da Pensilvânia com seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota Tim Walz, antes de seguir para a Convenção Nacional Democrata em Chicago, que começa na segunda-feira (19).

Ela não nomeou diretamente Trump, que em um comício no sábado na Pensilvânia se referiu a Kamala como uma “radical” e uma “lunática.”

“Esta campanha é sobre reconhecer que, francamente, nos últimos anos, houve uma espécie de perversão que, eu acho, sugere que a medida da força de um líder é baseada em quem você derrota, quando o que sabemos é que a verdadeira medida da força de um líder é baseada em quem você levanta”, disse Kamala em meio a aplausos de apoiadores.

