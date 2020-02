Notas Capital Pesquisa aponta maior diferença no preço do material escolar

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Uma nova pesquisa do Procon Porto Alegre aponta maior diferença no preço de 34 itens escolares em uma amostra de quatro estabelecimentos da Capital. Na média, os produtos mais caros têm preço 185% maior do que os mais baratos. Nas pesquisas anteriores, publicadas em 14 e 30 de janeiro, a variação média foi de 165% e 121%, respectivamente.

