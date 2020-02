Notas Capital EPTC bloqueia calçada para segurança na avenida Protásio Alves

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

A Empresa Pública de Transporte e Circulação informa que a calçada da avenida Protásio Alves na altura do número 3885, esquina com a rua Gutemberg, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, ficará bloqueada para evitar riscos aos pedestres em razão de queda de pinhas – natural nesta época do ano. A situação foi relatada por meio do telefone 118.

