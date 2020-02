Notas Capital Bombeiros controlam incêndio no zoológico de Sapucaia do Sul

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Um incêndio atingiu a vegetação do zoológico de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no início da madrugada desta sexta-feira (14). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. As chamas começaram após um curto-circuito em uma rede de alta tensão. Os animais não foram atingidos pelo fogo. Ninguém ficou ferido. Houve falta de luz na região.

Voltar Todas de Notas Capital

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário